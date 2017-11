Conférence d'une étudiante du Cégep pour la sortie de son roman « Un don du coeur »

Ce mercredi 29 novembre, à 19h, à l'occasion de la sortie de son premier roman, l'étudiante de 25 ans du Cégep Beauce-Appalaches Alexandra Fournier, mère de trois enfants, animera une conférence sur la persévérance et la nécessité de se donner les moyens d'accomplir ses rêves.

Étudiante du profil Création et médias du programme Arts, lettres et communication du Cégep Beauce-Appalaches, Alexandra Fournier, à 25 ans, n'est pas le genre de femme à s'interdire le moindre défi. Multipliant des projets d'envergure, en plus d'être la mère de trois enfants, la jeune femme hyperactive s'est lancée récemment dans l'aventure de l'écriture romanesque. À l'occasion du lancement de son premier roman, intitulé « Un don du coeur », elle tiendra une conférence durant laquelle elle abordera certaines thématiques de son livre comme la persévérance ou la poursuite de ses rêves.

Un roman épistolaire aux profondes leçons de vie

Son texte, sous forme de lettres, raconte une correspondance entre une jeune adulte malade en phase terminale avec une petite fille. Partie de l'idée qu'une personne, face à la mort, effectuerait le bilan de sa vie, des moments de joie aux périodes plus douloureuses, en passant par les premières amours, les amis et la famille, la jeune auteure s'est interrogée sur le type de message qu'une mourante aurait voulu laisser avant de partir, sous forme de réflexions philosophiques et de remises en question de certains aspects de notre mode de vie.

« Je voulais amener les gens à réfléchir sur la fragilité de la vie et l'importance d'en profiter lorsqu'on est en bonne santé mais qu'on ne s'en rend pas compte. J'en ai profité pour livrer quelques réflexions sur notre société actuelle, la consommation effrénée, l'impression de vitesse liée au numérique ou encore la recherche du succès », a expliqué Alexandra.

Une jeune auteure optimiste relevant de nombreux défis

Convaincue par l'importance de tirer de belles expériences en sortant de sa zone de confort, la jeune femme n'en est pas à son premier défi relevé. Ayant parcouru en 2015 un demi-marathon environ six mois après une grossesses suivie de complications, la jeune mère de famille, ayant accouché cet été de son troisième enfant, a voulu partager au public, avec un optimisme très communicatif, certaines de ses valeurs au cours des échanges qui accompagneront sa conférence de ce soir.

La conférence se tiendra au Cégep Beauce-Appalaches à 19h ce mercredi 29 novembre, au niveau de l'Entrecours. Des rafraichissements seront servis sur place et des prix de présence seront tirés.