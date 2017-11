Quatre auteurs beaucerons viendront à la rencontre du public à la librairie Sélect

Le samedi 2 décembre prochain, la libraire Sélect, à Saint-Georges, accueillera quatre invités qui viendront partager leur talent aux lecteurs en parlant de leurs différents ouvrages. L'évènement se produira à l'occasion de la tenue du marché de Noël organisé par Quartier Centre-Ville.

Née en Beauce mais résidant à Valence, en Espagne, depuis 1998, Denise Blais, boursière du Conseil des arts du Canada et amoureuse de la langue espagnole viendra présenter son roman « Viaje en blanco y azul » et parlera de son expérience de vie sur la péninsule ibérique.

L'auteur de « La théorie de l'intelligence naturelle », Louis Drapeau, de Saint-Prosper, abordera pour sa part l'histoire de l'univers, l'apparition de la vie et l'évolution des espèces tandis qu'il présentera ce troisième opus de sa série à tendance philosophique.

Originaire de Saint-Honoré-de-Shenley, Solange Lapointe, infirmière à la retraite, viendra parler de son premier roman intitulé « Que du bonheur ! », racontant l'histoire d'un homme confronté aux démons issus de ses blessures d'enfance.

Pour finir, Denis Carignan, professeur de psychologie du Cégep Beauce-Appalaches depuis 1991 et conférencier bien connu de la région, sera présent à la librairie Sélect pour parler de son livre « La paix de l'âme en 36 versements », qui propose différents moyens, avec humour et simplicité, pour conserver son énergie et sa paix intérieure face aux défis du quotidien.