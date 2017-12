Le mois de Noël sera rempli d'activités gratuites à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges proposera à la population beauceronne, en décembre, plusieurs activités dans le cadre de son « Mois de Noël ». Des tours de carrioles à la fête du Jour de l'an en passant par une pièce de théâtre à saveur humoristique, ces activités, gratuites, pourront plaire aux enfants comme aux adultes.

À lire également :

Le Service des loisirs et de la culture de Saint-Georges invite d'abord l'ensemble de la population, afin de se mettre dans l'ambiance des Fêtes, à des tours de carrioles qui prendront leur départ à partir du Grand marché lors du samedi 2 décembre prochain, dès 10 h 30.

Les plus petits, quant à eux, pourront plonger dans la féérie de Noël avec la présentation de Biblio-bout’chou les 6 et 8 décembre, ainsi que les 13 et 15 décembre prochains au Centre culturel Marie-Fitzbach (CCMF). L’heure du conte, qui sera suivie d’un atelier de décoration de cupcakes, se tiendra dimanche le 10 décembre à la bibliothèque.

Toujours à la bibliothèque, Carosol en scène présentera la pièce « Panique à l’atelier du père Noël » lors du jeudi 14 décembre prochain, à 16 h 30. Le duo composé de Serge-André Jones et de Manon Lefrançois offrira aussi un concert de Noël intitulé « Le piano à grelots ». à la chapelle du CCMF le vendredi 8 décembre prochain, à 19 h 30.

Une session de patinage spéciale organisée dans le cadre du 150e anniversaire du Canada aura lieu au Centre sportif Lacroix-Dutil dimanche le 10 décembre à 14 h 30, et des surprises seront offertes aux enfants qui participeront au patinage pour poussettes et retraités le mardi 19 décembre, à 10 h.

Les amateurs de plein air seront enfin invités à la marche aux flambeaux le mercredi 20 décembre, à 19 h, à l’espace Redmond.

Durant le Mois de Noël, les amateurs d’art sont invités à visiter les nouvelles expositions hivernales au centre culturel Marie-Fitzbach. Pour leur part, les artistes en arts visuels sont conviés à soumettre leurs œuvres dans le cadre du concours « Noël dans ma cité ». Les règlements et le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site web de la Ville de Saint-Georges.

En ce qui concerne les activités sportives, la piscine et le gymnase de la polyvalente de Saint-Georges seront ouverts en après-midi du 26 au 30 décembre prochain, ainsi que les mardis et mercredis 2 et 3 janvier.

Le comité des Fêtes de Saint-Georges invite enfin la population beauceronne à terminer l’année 2017 en participant à la fête du Jour de l’an qui se déroulera à l’arrière du Centre sportif Lacroix-Dutil lors du dimanche 31 décembre prochain, de 21 h à 00 h 45. Il y aura sur place de la musique, de l'animation et des feux d’artifice.