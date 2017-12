La féérie de Noël s'expose au Woodooliparc de Scott sous le signe de la nouveauté

Voir la galerie de photos

Jusqu'au 31 décembre prochain, les décors enchanteurs de la thématique « Frima, la magie de Noël » seront déployés pour une seconde année consécutive au Woodooliparc de Scott. Plusieurs nouveautés ont ouvert leurs portes cette année pour éblouir les familles qui viendront se plonger dans la féérie du temps des Fêtes.

Ayant ouvert ses portes à partir du 24 novembre dernier, la thématique de Noël du Woodooliparc a été complétée par de nouvelles attractions familiales disséminées dans la forêt pleine de merveilles de la zone Frima. Des valeurs sûres, bien appréciées l'année dernière, ont fait leur retour en grande force, entre la maisonnée du père Noël, aux bonnes odeurs de gâteaux frais et au village miniature de 600 maisons, l'aire des feux de camp, sous des lanternes flottantes, le village des lutins, le pont des amoureux ou encore la zone consacrée au pôle Nord. Les visiteurs pourront ainsi renouer avec leurs coups de coeur de l'édition 2016.

Ils pourront aussi venir découvrir les nouveaux secteurs mis en place cette année, de la boutique de souvenirs à une nouvelle glissade en passant par un labyrinthe ludique, une nouvelle salle couverte pour accueillir repas, spectacles et soirées thématiques ou encore les agrandissements de la poste et de l'atelier des jouets. Une douzaine de comédiens sont également présents pour incarner des personnages plus vrais que nature, dont de nombreux lutins partout dans le parc, la mère Noël et ses biscuits tout chauds sortis du four et, bien sûr, le père Noël, que les enfants pourront venir rencontrer directement dans sa maisonnée.

Informations pratiques

La thématique « Frima, la magie de Noël » du Woodooliparc de Scott ouvrira ses portes toutes les fins de semaine, le vendredi de 17h à 21h, le samedi de 13h à 21h et le dimanche de 13h à 19h. Une ouverture quotidienne aura lieu durant la semaine de Noël, du 22 au 31 décembre, de 13h à 21h, avec une fermeture le 25. Plus de détails en appelant au 418-313-3443 ou sur le site internet du Woodooliparc.