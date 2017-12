L’auteur Alain Lessard et l’illustratrice Myriam Roy lanceront les livres pour enfants Saint-Parlabas

C’est le 10 décembre, à 13 h au Cabaret des amants, à Saint-Georges, que l’auteur Alain Lessard et l’illustratrice Myriam Roy procèderont au lancement des deux premiers tomes des albums pour enfants, Saint-Parlabas.

S’inspirant du spectacle de théâtre multimédia Dunort, ces deux livres s’adressent à un public « première lecture » de 5 ans et plus.

Le cueilleur d’étoiles et La tarte à la chaussette sont les titres deux premiers ouvrages, dont l’importance de croire en soi, en ses rêves ainsi que le courage, la persévérance et l’amitié sont les principaux thèmes.

Le Beauceron Alain Lessard et la Beaucevilloise Myriam Roy seront présents au lancement et il sera aussi possible d’effectuer une petite visite 3D du village de Saint-Parlabas, l’endroit où habite Le cueilleur d’étoiles grâce à des lunettes de réalité virtuelle.