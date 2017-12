Les Journées de la culture de St-Évariste ont dévoilé leur première œuvre collective

Lundi (4 décembre), une œuvre collective a été réalisée lors des Journées de la culture de Saint-Évariste.

Inaugurée et installée au Centre aquatique et récréatif de la Haute-Beauce (CARHB), l’œuvre a été réalisée sur de petites toiles de huit par six pouces et rassemble 30 petites toiles créées individuellement par les participants, initiés ou néophytes en peinture. L’œuvre finale de 40 par 35 pouces représente un bâtiment et une roue d’époque, souvenir du patrimoine rural québécois.

« Nous voulons offrir aux participants la chance de vivre une expérience culturelle lors de notre septième édition. L’atelier a plu autant à ceux qui y ont contribué volontairement qu’aux visiteurs qui ont regardé l’œuvre prendre forme durant la fin de semaine du 30 septembre au 1er octobre », a fait part le coordonnateur de l’évènement, François Nadeau.

« Comme chaque édition, nous sommes très satisfaits de l’achalandage et cette année, on estime qu’il y a eu environ 300 personnes, qui ont participé à notre programmation renouvelée pour célébrer la culture », a ajouté la coordonnatrice des loisirs de la municipalité de Saint-Évariste, Estelle Veilleux.