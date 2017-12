Le CALACS Chaudière-Appalaches reçoit une aide financière de 10 000 $ de Telus

Le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) Chaudière-Appalaches, dont les locaux sont situés à Beauceville, a reçu, vendredi le 1er décembre dernier, une aide financière de 10 000 $ de la part de Telus. L'entreprise a d'ailleurs remis, à travers la grande région de Québec, un total de 1,1 million de dollars à une cinquantaine d’organismes.

À lire également :

La somme reçue par cet organisme servira à présenter, en février prochain, une pièce de théâtre sur le sujet des cyberagressions à caractère sexuel dans cinq polyvalentes de la Beauce et des Etchemins.

Les écoles secondaires de Saint-Prosper, Saint-Martin, Beauceville, Saint-Joseph et Sainte-Marie accueilleront cette oeuvre sur leurs scènes respectives. Notons que la pièce en question a déjà été présentée une première fois à la polyvalente de Saint-Georges vendredi le 24 novembre dernier.

Parmi les organismes ayant reçu du financement de la part de Telus dans la région cette année se retrouvent entre autres la Fondation Santé Beauce-Etchemin de Saint-Georges, les Patros de Roc-Amadour de Laval et de Charlesbourg, l’Orchestre symphonique de Québec et les Violons du Roy, les Grands Frères, Grandes Sœurs du Lac-Saint-Jean Nord et de Trois-Rivières, ainsi que Nature Québec.

Rappelons que le CALACS Chaudière-Appalaches, implanté dans la communauté beauceronne depuis 1991, est une ressource qui a pour principal mandat d'offrir des services spécialisés aux victimes d'agression sexuelle ainsi qu'à leurs proches.