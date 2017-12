Activités à ne pas manquer en Beauce lors du vendredi 8 décembre

EnBeauce.com vous présente son choix de sorties et activités en ce vendredi 8 décembre, à Saint-Georges et dans les environs.

• Toutes les fins de semaine, et ce, jusqu’au 24 décembre, la population est invitée par le Père Noël à visiter, en famille, la forêt Frima, une forêt magique où les rêves deviennent réalité. Les vendredis, les visites débutent à 17 h jusqu’à 21 h.

• La Soirée sportive du temps des Fêtes se tiendra au gymnase de l’école Notre-Dame de 18 h à 21 h. Il s’agira de la première édition de cette activité dans laquelle trois entraîneurs se réuniront pour faire bouger le public.

• Pour rester dans l’esprit des Fêtes, le spectacle Le piano à grelots se tiendra au Centre culturel Marie-Fitzbach de 19 h 30 à 20 h 45 et l’entrée est gratuite.

• C’est vendredi que sera présenté L’aventure flûte, trompette et tambour au Village aventuria, qui ouvrira ses portes à 18 h. Le prix est de 5 $ par personne (2 ans et plus) et de 20 $ par famille (quatre personnes et plus). Trois heures d’animation de Noël, incluant une pièce de théâtre et des activités extérieures.

• Le Cool Fm retrouvera ses partisans en soirée alors que les Éperviers de Sorel-Tracy seront au Centre sportif Lacroix-Dutil à 20 h. La dernière fois que la troupe de Mario Roy a joué devant ses partisans, c’était le 24 novembre dernier.

• Marianna Mazza n’a plus besoin de présentation au Québec et ce n’est pas pour rien que son spectacle est complet pour vendredi à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches. Elle présentera son spectacle Ferme ta gueule. À noter que son show s’adresse à un public avertir, âgé de 16 ans et plus.

• Ovascène présente Tocadéo Noël avec son nouvel opus Meilleurs Vœux. Avec humour et classe, Benoit, Dany, Patrick et René transporteront le public dans une ambiance de réveillon parfois nostalgique, festive et avec des émotions. Le spectacle débute à 20 h au coût de 41 $.

• Depuis la sortie en 2007 de son album Le premier Noël, Claire Pelletier a continué sa quête dans le répertoire musical. Vendredi soir à Saint-Georges, elle interprètera avec chaleur des chansons dans leur langue d’origine, comme Veni Veni Emmanuel. Le spectacle débutera à 20 h et le prix des billets est de 38 $.

• À 20 h 30 vendredi, ce sera l’affrontement entre les Beaucerons de Sainte-Marie et les Bulldogs, à Beauce-Centre.

