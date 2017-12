Activités à ne pas manquer en Beauce lors du samedi 9 décembre

EnBeauce.com vous présente son choix de sorties et d'activités pour samedi le 9 décembre prochain à Saint-Georges et dans les environs.

Toutes les fins de semaine, consultez notre sélection d’événements à ne pas manquer dans la région.

• Le Cleri Sport dispute samedi sa première de deux rencontres de la fin de semaine. Pour cette occasion, le Lévy Honda de Lévis sera en ville au Centre sportif Lacroix-Dutil à 20 h30. Les Beaucerons de Sainte-Marie recevront les Bulldogs de Beauce-Centre à 19 h 50. La veille, ces deux équipes s’étaient affrontées.

• Pour un deuxième soir dans la région, Claire Pelletier présentera son spectacle des Fêtes. Depuis la sortie en 2007 de son album Le premier Noël, Claire Pelletier a continué sa quête dans le répertoire musical. Elle sera en spectacle à 20 h à la Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches.

• C’est ce samedi, et ce, jusqu’au 1er janvier que sera présenté Saint-Prosper en lumière. Une randonnée en voiture tirée par des cheveux permettra aux adeptes de Noël de parcourir la ville et admirer les décorations des Fêtes dans les rues du village. Animation dans la voiture, surprises pour les petits… Pour les moins de 5 ans, c’est gratuit, pour les 5 à 9 ans, il en coûtera 9 $, pour les 10 ans et plus le prix est de 15 $.

• Si vous n’avez pas encore acheté votre sapin de Noël, alors l’évènement Coupez votre sapin à Saint-Isidore est pour vous. Excellente activité familiale et une belle occasion de renouer avec cette vieille tradition. Quelques chevaux miniatures seront sur place pour le plaisir des petites.

• À Saint-Martin, au Club sportif Grande-Coudée Saint-Marin, ce sera la Soirée de danse et musique country avec Sylvie Roy à 20 h au coût de 8 $.

• Fidèle à son habitude, Patrick Couture réalisera un laboratoire expérimentant différents jeux d’écriture allant des classiques comme le Cadavre exquis à ses propres créations. S’adressant aux 10 ans et plus, l’activité se tiendra à l’aréna de Saint-Côme-Linière de 13 h 30 à 15 h 30. C’est gratuit, mais l’inscription est obligatoire (Brigitte Drouin, 418.685.3460).

• Sera présenté L’aventure flûte, trompette et tambour au Village aventuria, qui ouvrira ses portes à 18 h. Le prix est de 5 $ par personne (2 ans et plus) et de 20 $ par famille (quatre personnes et plus). Trois heures d’animation de Noël, incluant une pièce de théâtre et des activités extérieures.

• À 9 h au Centre culturel Marie-Fitzbach, ce sera l’atelier de fabrication d’un ornement de Noël en feutrine pour les 12 ans et plus au coût de 10 $. L’atelier servira à créer son bas de Noël pour le suspende à la cheminée.

• Le patinage libre à Saint-Georges, au Centre sportif Lacroix-Dutil, se tiendra à 9 h, 10 h et 19 h.

N'hésitez pas à nous faire part d'activités qui ne feraient pas partie de la liste ci-haut en écrivant un commentaire sous cet article, ou encore en commentant sur notre page Facebook.