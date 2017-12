Activités à ne pas manquer en Beauce lors du dimanche 10 décembre

EnBeauce.com vous présente son choix de sorties et d’activités de dimanche 10 décembre , à Saint-Georges et dans les environs.

• À 14 h, à l'église Saint-Georges, sera présenté par la Société lyrique de la Beauce, Souvenirs de Noël. Les billets sont à 25 $ et à 10 $ pour les enfants de 12 ans et moins.

• Du 6 au 11 décembre à la bibliothèque de Sainte-Marie, c’est l’exposition Créat’art où il est possible d’admirer les œuvres réalisées par des jeunes de 5 à 13 ans lors des ateliers créatifs du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Dimanche, l’exposition sera ouverte de 13 h à 16 h.

• Jusqu’au 31 décembre, c’est le mois de Noël 2017 – Activités gratuites, à Saint-Georges. Pour dimanche, l’heure du conte, qui sera suivi d’un atelier de cupcakes, se tiendra à la bibliothèque. L’activité est gratuite.

• C’est l’exposition de crèches au Musée antique de Victor Bélanger à Saint-Côme-Linière jusqu’au 21 janvier. Sur place, le public pourra voir plus de 40 crèches datant de 1930 à aujourd’hui en plus d’une collection de 14 trains électriques miniatures en mouvement. L’activité est gratuite pour les 16 ans et moins et de 5 $ pour les adultes.

• Le Père Noël est à la Cabane à Pierre dimanche, accompagné par Cléobulle, ami des lutins. Bruch familial à volonté, spectacle et surprises attente les enfants. Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans, 6 $ pour les 3 à 5 ans, 11 $ pour les 6 à 12 ans et 20 $ pour les adultes.

• Dimanche, et ce, jusqu’au 1er janvier, sera présenté Saint-Prosper en lumière. Une randonnée en voiture tirée par des cheveux permettra aux adeptes de Noël de parcourir la ville et admirer les décorations des Fêtes dans les rues du village. Animation dans la voiture, surprises pour les petits… Pour les moins de 5 ans, c’est gratuit, pour les 5 à 9 ans, il en coûtera 9 $, pour les 10 ans et plus le prix est à 15 $.

• Si vous n’avez pas encore acheté votre sapin de Noël, alors l’évènement Coupez votre sapin à Saint-Isidore est pour vous. Excellente activité familiale et une belle occasion de renouer avec cette vieille tradition. Quelques chevaux miniatures seront sur place pour le plaisir des petites.

• La Ville de Saint-Georges invite la population au 150e anniversaire du Canada lors d’une séance de patinage spéciale. Animation, maquillage, gâteau du 150e, slush, mascottes… Le député de Beauce, Maxime Bernier, sera également présent. L’activité se tiendra au Centre sportif Lacroix-Dutil de 14 h 30 à 16 h 30.

• Les dimanches du marchand, édition spéciale Noël se tiendra au Centre communautaire de 11 h à 16 h. Cette activité vise à offrir des produits diversifiés et favoriser l’achat local. Sur place, les producteurs agricoles et les artisans locaux se feront un plaisir de discuter de leurs denrées et produits avec les consommateurs.

