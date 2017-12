La Société lyrique de la Beauce charme à nouveau Saint-Georges avec « Souvenirs de Noël »

Dimanche après-midi (10 décembre) à l’église de Saint-Georges, la Société lyrique de la Beauce a voulu faire revivre au public leurs plus beaux souvenirs de Noël.

La soixantaine de choristes et les trois musiciens ont réussi de brillante façon à charmer le public, qui était nombreux pour ce spectacle intitulé « Souvenirs de Noël ».

« On est très heureux de la prestation de tout le monde et les choristes ont très bien chanté », a dit avec un large sourire Vincent Quirion, qui est à la direction musicale depuis 25 ans. Ce dernier a également mentionné que sa troupe travaillait sur ce concert depuis août dernier et que les dernières modifications ont été apportées la semaine dernière.

Les choristes ont interprété 26 pièces, incluant le rappel, dont Notre divin maître, La nuit de Noël, Sainte nuit et Minuit, Chrétiens.

Le prochain concert de la Société lyrique de la Beauce sera le 12 mai.