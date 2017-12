L'artiste Michaël Girard, connu pour sa voix, présentera ses peintures à St-Georges

Connu avant tout pour ses talents musicaux, récompensé par deux Félix, le chanteur Michaël Girard, ayant participé à l'émission La Voix, viendra démontrer à Saint-Georges l'étendue de son talent artistique en venant participer au vernissage d'une exposition de peintures qui lui sera consacrée jusqu'au 20 janvier prochain à la galerie L'Empreinte C, sur le boulevard Lacroix.

Alors que le chanteur, originaire de Bégin, près du lac Saint-Jean, avait déjà démontré toute l'ampleur de sa maîtrise vocale, c'est sa passion pour la peinture qu'il viendra présenter à Saint-Georges lors du vernissage de son exposition qui se tiendra le jeudi 14 décembre prochain, à partir de 17h.

« Je suis nourri par ce qui m'entoure et ma principale source d'inspiration, c'est la nature. Au sens propre bien sûr, mais aussi la nature de l'être humain », explique l'artiste sur sa page Facebook.

« De par sa beauté, sa variété, sa diversité et son originalité, elle est mon principal centre d'intérêt. Je l'observe depuis ma plus tendre enfance et j'ai ce désir persistant de l'interpréter à ma façon, de l'amener dans un univers qui m'est propre, d'en faire une représentation personnelle », a-t-il ajouté.

Rappelons que l'artiste, par ailleurs père de deux garçons, s'était avant tout démarqué par ses talents musicaux, notamment à l'occasion de la sortie de ses albums « Il tempo » (2007) et « Hymnes à la beauté du monde » (2009), qui lui avaient valu respectivement les récompenses du meilleur album dans la catégorie musique du monde et du meilleur album classique vocal. Il avait aussi participé à l'émission La Voix 5, où il avait choisi l'équipe de Marc Dupré.

L'Empreinte C, face au Georgesville, sur le boulevard Lacroix, se veut un lieu d'exploration des arts visuels depuis maintenant un an et souhaite offrir à différents artistes un nouvel espace d'exposition dans la région.