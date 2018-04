Activités à ne pas manquer en Beauce lors du vendredi 23 février 2018

EnBeauce.com vous présente son choix de sorties et d'activités pour demain, vendredi le 23 février, à Saint-Georges et dans les environs.

• Les résidents de Saint-Joseph auront jusqu’au 8 mars prochain pour s’inscrire au concours « Fort en famille » afin de construire leur forteresse. Les gagnants seront dévoilés le 8 mars. Pour plus d’informations, il faut se rendre sur le site Web de la Ville de Saint-Joseph.

• La Fête des neiges – sculpture des neiges, qui a commencé le 1er février, se terminera le 31 mars prochain à Saint-Benoît-Labre. Les citoyens sont invités à construire des sculptures de neige devant leur maison en y ajoutant des accessoires, des décorations et des couleurs alimentaires, entre autres.

• Le Tournoi de hockey midget – Bolduc a commencé mercredi et se terminera dimanche (25 février) à Sainte-Marie. Pour la journée de vendredi, l’horaire est de 9 h 30 à 22 h 50 et c’est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Pour les enfants de 12 à 17 ans, le prix est de 2 $ et pour les adultes, il en coûtera 5 $. Pour le passeport, il est à 15 $.

• Le patinage libre à Saint-Georges au centre sportif Lacroix-Dutil est à 15 h 30 dans la journée.

• L’exposition S’amarrer de conscience d’Emmanuelle Breton sera présentée à la Galerie d’art municipale de Sainte-Marie. Les tableaux de l’artiste font référence à la façon dont nous traitons la nature dans un monde de surconsommation. L’exposition se poursuit jusqu’au 18 mars et les heures d’ouverture pour la journée de vendredi sont de 18 h à 21 h.

• L’auteur, compositeur et interprète Vincent Vallières, présente son spectacle « Le temps des vivants » à 20 h, à Sainte-Marie, à la salle Méchatigan de la polyvalente Benoit-Vachon. Ce spectacle est son septième en carrière. Ce dernier propose un album pop contrasté musicalement, allant de pièces festives à d’autres, plus intimistes.

• Le Cool FM recevra la visite de l’Assurancia de Thetford, à 20 h, au centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges. Après cette rencontre, il ne restera que trois parties avant le début des séries éliminatoires.

• Le Giovannina de Sainte-Marie tentera d’en finir avec l’Impérial de Saint-Pascal vendredi soir le 23 février prochain, alors que ces deux clubs s’affronteront pour la troisième fois dans cette série trois de cinq. Les hommes de Steeve Tanguay mènent cette série avec deux victoires. La rencontre débutera à 21 h.

