Les étudiants de Beauce-Appalaches terminent troisième à l'épreuve uniforme de français

Le Cégep Beauce-Appalaches a pris le troisième rang parmi les 48 cégeps du Québec à la dernière épreuve uniforme de français (ÉUF). Ainsi, 92,4 % des 472 finissants 2016-2017 de l’institution beauceronne ont réussi l’épreuve. Il s’agit d’un résultat de près de 10 % supérieur à celui de l’ensemble du réseau collégial qui s’élève à 82,9 %.

Les 134 finissants du programme de Sciences humaines du Cégep Beauce-Appalaches ont tous franchi l’épreuve avec succès de la même manière que les 17 finissants de Création et médias et les 11 finissants d’Arts visuels. Soulignons la réussite à 93,8 % des finissants d’Éducation à l’enfance, un taux supérieur de 23 % à celui de leurs collègues du Québec.

« Le taux de réussite de nos finissants est en hausse de 2,4 % par rapport à l’année dernière. Nous sommes fiers des efforts qu’ils mettent pour améliorer la qualité de leur langue. Une grande partie de leur succès est attribuable à l’encadrement qu’ils reçoivent de la part de nos enseignants de français. L’importance accordée à la qualité de la langue française par les enseignants des autres matières n’est pas étrangère non plus à cet excellent résultat », a mentionné la directrice des études du Cégep Beauce-Appalaches, Lison Chabot.

Le Cégep Beauce-Appalaches a mis en place plusieurs mesures pour améliorer la qualité du français au cours des dernières années. L’une d’elles consiste à placer, au début du parcours des étudiants, un cours leur permettant de s’initier à la communication et à la rédaction de textes en les outillant sur le plan grammatical. Des étudiants au rendement plus faible se voient, quant à eux, proposer un cours de français de six heures par semaine au lieu de quatre comme le veut la norme. « Nous prenons soin de ces étudiants un peu plus à risque en français. Les deux heures supplémentaires hebdomadaires sont bénéfiques pour eux et ils apprécient la démarche », a ajouté madame Chabot.

L’accès au Centre d’aide en français est un autre élément gagnant pour les étudiants du Cégep Beauce-Appalaches. En effet, les étudiants peuvent y rencontrer des enseignants et des tuteurs-étudiants rémunérés qui travaillent avec eux sur certains points qu’ils doivent améliorer.

Les enseignants de français soumettent aussi les étudiants qui le désirent à une simulation d’épreuve uniforme de français. Corrigée et commentée, elle sert de préparation pour la véritable épreuve.