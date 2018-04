Ouverture officielle du Bureau du cinéma de Chaudière-Appalaches

Aujourd'hui, à Lévis, le Bureau du cinéma et de la télévision de Chaudière-Appalaches (BCTCA) a annoncé qu’il a récemment débuté ses opérations. Sa mission sera de promouvoir la production cinématographique et télévisuelle dans la région.

Il crée maintenant un lien avec les autorités municipales et gouvernementales pour les demandes de permis de même qu’avec les commerçants, les citoyens et les médias. Au cours des prochaines semaines, le BCTCA donnera des conférences sur les besoins en cinéma et en télévision, et ce, partout dans la région. La population et les entreprises locales y sont invitées pour en discuter et pour proposer leurs propriétés, leurs produits et leurs services. Le BCTCA donnera ainsi accès à une banque de lieux de tournages, mais aussi à des établissements d’hébergement et de restauration ainsi qu’à des ressources matérielles pour les décors et les costumes.

Le BCTCA générera des retombées économiques importantes pour la région, en plus de créer des emplois et d’importer de l’argent neuf. Il travaillera en collaboration avec les instances existantes en tourisme, en arts et en culture. Il bénéficie de l’appui d’intervenants de la région, dans divers comités. Il construit une nouvelle base de données détaillée sur les tournages de la région. Il aidera le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BTCQ) à atteindre son objectif, soit celui de doubler le nombre de productions étrangères au Québec.

En 2017, le BCTCA a comptabilisé au moins 11 projets, totalisant près de 300 000 $ dépensés en Chaudière-Appalaches. Le nombre de dossiers en chantier dépasse déjà toutes les prévisions. À ce jour, pour l’année 2018, au moins 4 projets sont déjà envisagés ou même déjà en cours de production dans la région.