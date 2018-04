PL Cloutier rassemble 182 personnes au Centre culturel Marie-Fitzbach

Voir la galerie de photos

Le YouTubeur et auteur PL Cloutier était de passage au Centre culturel Marie-Fitzbach, à Saint-Georges, vendredi le 13 avril dernier, dans le cadre d'une conférence intitulée « Toute va ben été », titre de son premier livre. C'est devant un total de 182 jeunes Beaucerons qu'il a notamment dévoilé, à travers un message positif et teinté d’humour, les dessous de son travail sur YouTube.

Pl Cloutier a d'abord expliqué au public sur place, en grande partie composé de jeunes entre 12 et 16 ans, qu'il avait toujours rêvé de faire de la télévision. Après avoir été refusé une première fois au Baccalauréat en télévision à l'Université du Québec à Montréal (UQÀM), ce dernier a travaillé dans le centre d'appel d'un journal. Il a également été recherchiste sur différents plateaux de télévision, a travaillé pour la production de Star Académie, et a été assistant-réalisateur dans la régie de l'émission La Voix, pendant trois éditions.

Ne démordant pas de son rêve, il a encore fait le processus de demande d'admission à l'université, et il a été refusé pour une seconde fois. Il a alors pensé s'inscrire en Arts et technologies des médias, à Jonquière, avant de se faire annoncer qu'une place s'était finalement libérée à l'UQÀM.

Pendant ses études, PL Cloutier allait souvent « fouiner » sur des plateaux de télévision, afin d'y voir le fonctionnement des tournages, en coulisses. Il a également fait de la radio. À la suite de ses années à l'université, le YouTubeur a décidé de créer son propre blogue et sa webtélé intitulée « Dans ma télé », ne dénichant pas de travail immédiatement dans son domaine.

Le 12 octobre 2010, PL Cloutier a gagné le concours de Vacances Transat intitulé « Vacancier recherché », ce qui lui a permis de voyager pendant un an, en 2011, et de visiter les plus belles destinations au monde. Il s'est entre autres rendu en Espagne, en Angleterre et en Grèce pour n'en nommer que quelques-unes, et devait réaliser différents reportages sur les attractions touristiques dans chacun des pays visités.

Tel qu'il l'a mentionné pendant sa conférence à Saint-Georges, cette expérience lui a appris à faire des « vlogues » et à faire du montage vidéo, ce qui lui sert particulièrement aujourd'hui, dans sa carrière de YouTubeur.

En 2013, PL Cloutier a été engagé en tant que chroniqueur dans l'émission Cap sur l'été, diffusée sur les ondes de Radio-Canada. L'année d'ensuite, en 2014, son contrat n'a pas été renouvelé. « J'étais détruit », a-t-il confié au public, à Saint-Georges. À ce moment-là, il était persuadé que le monde de la télévision, c'était terminé pour lui.

C'est dans cette même année que PL Cloutier a découvert des YouTubeurs tels que Tyler Oakley et Marcus Butler. Il aimait la liberté que ceux-ci avaient dans la création de leurs propres vidéos sur la plateforme Web, tant concernant les plans de coupe que le son et le montage de celles-ci. PL Cloutier a enfin décidé de lancer sa chaîne YouTube, qui compte aujourd'hui plus de 293 000 abonnés.

La morale de son parcours ? « Si vous vous faites dire non, peu importe dans quel domaine de votre vie, écoutez-vous et poursuivez vos rêves. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené à être ici, avec vous, ce soir », a lancé PL Cloutier en guise de conclusion à sa conférence de vendredi dernier.

Questions du public

Vers 19 h 40, PL Cloutier a donné la chance à une dizaine de personnes dans la salle, au quatrième étage du Centre culturel Marie-Fitzbach, de lui poser des questions sur son parcours de vie.

Les jeunes voulaient notamment en apprendre davantage sur la façon dont il gagnait sa vie sur YouTube, ses collaborations préférées, ses conseils pour débuter sa propre chaîne avec de petits moyens, ses idoles, ainsi que son plus grand rêve, interrogations auxquelles PL Cloutier a répondu avec un grand plaisir.

Le YouTubeur a finalement annoncé aux gens présents après la période de questions, en primeur, que la prochaine invitée de son podcast, qu'il diffuse à tous les jeudis, serait Delphine de la chaîne Denyzee sur YouTube.

Notons que la rencontre de PL Cloutier avec ses abonnés en Beauce s'est terminée par une séance signature et de photos.

EnBeauce.com a profité du passage en Beauce de cet auteur et YouTubeur pour lui poser quelques questions sur ses projets à venir. Il est possible de visionner l'intégralité de cette entrevue en cliquant sur la vidéo ci-dessus. Une entrevue réalisée par la journaliste Amélie Carrier.