La Beauceronne Chloé Doyon termine son parcours aux quarts de finale à La Voix VI

Chloé Doyon, de Saint-Georges, ainsi que Sami Chaouki et Yama Laurent, ont été les trois premiers membres de l'équipe de Garou à l'émission La Voix VI à participer aux quarts de finale diffusés en direct sur les ondes de TVA ce soir, dimanche le 15 avril. L'aventure de l'artiste beauceronne s'est toutefois terminée ce soir, tout comme celle de son coéquipier, Sami.

Ce sont 12 des 24 candidats restants dans l'aventure, trois dans chacune des quatre équipes de La Voix, soit celles de Garou, de Lara Fabian, d'Alex Nevsky et d'Éric Lapointe, qui ont offert au public une prestation dimanche, dans le but d'accéder à la demi-finale de cette émission télévisée. Cette dernière sera diffusée lors du dimanche 29 avril prochain, sur les ondes de TVA.

Dans l'équipe de Garou, la Georgienne Chloé Doyon a d'abord interprété « The Greatest », de Sia. Sami Chaouki a quant à lui présenté la chanson « Femme Like U », de K.Maro, et Yama Laurent a terminé en présentant la pièce « Ils s'aiment », de Daniel Lavoie.

Suite à ces trois prestations, Garou était invité à noter sur 100 ses trois candidats. Il a attribué une note plus haute à Yama qu'à Chloé et Sami. Le public a ensuite dû voter pour son candidat favori par téléphone. Après la compilation des résultats du coach et du public, Yama Laurent a remporté les honneurs. C'est donc elle qui passera directement en demi-finale.

Huit candidats accéderont à cette demi-finale, et quatre feront partie de la grande finale. L'émission du dimanche 22 avril prochain sera consacrée à la seconde partie des quarts de finale, et la finale sera ensuite diffusée dimanche le 6 mai 2018.