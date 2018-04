1ère édition pour la Guerre des Bands de la Commission scolaire

Plus d'une centaine d'élèves de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) monteront sur scène vendredi prochain, le 20 avril, lors de la grande finale de la première édition de la « Guerre des Bands » de la CSBE. Il s'agit d'une compétition pour les groupes rocks formés par les élèves des différentes écoles secondaires de la région.

En tout et pour tout, 13 groupes provenant de sept écoles s'affronteront. Afin de séduire les juges, plusieurs pièces connues seront interprétées, dont notamment plusieurs de CCR, Metallica, Avenged Sevenfold, Johnny Cash, Aerosmith et Greenday.

De plus, le public aura l'occasion d'entendre un « stage band » constitué des meilleurs élèves des diverses écoles de même qu'un groupe composé d'enseignants de musique. Ils joueront entre autres « On jase de toi » (Noir silence) en compagnie de Jean-François Bernatchez, porte-parole de l'événement, directeur général des Amants de la Scène de Saint-Georges et ancien membre du groupe Noir silence.

La CSBE invite la population à aller encourager la relève musicale de la Beauce à l'auditorium de l'école secondaire Veilleux, à Saint-Joseph-de-Beauce, le vendredi 20 avril, à 19 heures. Les billets sont présentement en vente et seront disponibles à la porte le soir même.