Un échange culturel entre des élèves de la Beauce et de la Belgique

Cinquante-sept élèves de la polyvalente de Saint-Georges, accompagnés de huit adultes, ont la chance de vivre cette année un échange avec des jeunes de Frasnes-lez-Anvaing, en Belgique. Un tel voyage ne s’improvise pas, c’est pourquoi les organisateurs et les jeunes s’y préparent depuis plus d’un an et demi.

Pour les aider à financer un tel voyage, plusieurs activités de financement ont été organisées : vente de cartes Funscrip, cantine et vestiaire lors des spectacles de l’Écho beauceron, emballage chez Maxi et Super C, vente de manteaux Avalanche, vente de fromages de La Pépite d’Or, etc. Certains jeunes ont même réussi à payer leur voyage en entier en s’impliquant activement dans ces campagnes.

80 jeunes et 10 adultes de la Belgique sont venus au Québec du 30 mars au 13 avril 2018. Ils ont commencé leur visite du Québec en sol beauceron, en s’intégrant dans les familles des élèves. En fait, 61 élèves séjournaient en milieu familial, alors que les 19 autres étaient hébergés au Domaine Doyon de Saint-Côme du 30 mars au 6 avril 2018.

Des activités typiques de la Beauce, comme une sortie à la cabane à sucre, étaient au programme. Par la suite, les visiteurs ont repris la route pour se rendre au lac Pouce, dans la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean, où ils ont pu profiter d'activités hivernales. Ils ont aussi visité quelques attraits touristiques du Vieux-Québec. Leur périple s’est terminé à Montréal. Les élèves québécois et belges ont pu développer des liens uniques, qui pourront s’approfondir en juin prochain lors du voyage des Beaucerons en Belgique.

Les élèves et leurs accompagnateurs auront l'occasion de se rendre en Belgique et en France du 23 juin au 4 juillet. D'abord, ils renoueront avec leurs amis belges du 24 au 30 juin et visiteront divers attraits de leur coin de pays. Puis, ils auront la chance de disputer une partie de soccer, qu’ils espèrent bien remporter, et d’assister au visionnement de la Coupe du Monde de soccer entre la Belgique et l’Angleterre.

Le 1er juillet, les Beaucerons laisseront la Belgique pour la France, où ils pourront visiter, à Paris, la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le Château de Versailles, le Musée du Louvre, la Cathédrale Notre-Dame-de-Paris, etc. Après un séjour fort bien rempli en découvertes culturelles, ils retourneront au Québec, en Beauce, le 4 juillet.