Un album hommage réalisé par Michelle Arcand de Saint-Georges

Le dimanche 15 avril, a eu lieu au Camp Beauséjour de Saints-Martyrs-Canadiens le lancement de l’album musical « Tu as ouvert un passage ». À cette occasion, cent trente-cinq personnes étaient présentes à cet évènement.

Ces chants sont le fruit de la rencontre de Michelle Arcand et Yves Granger.

Michelle Arcand vit à Saint-Georges et elle est l’auteur de la plupart des textes. Yves Granger, membre de la communauté des frères du Sacré-Cœur a vécu longtemps à Victoriaville, mais demeure aujourd’hui au Camp Beauséjour de Saints-Martyrs-Canadiens. Yves a aussi enseigné à la Polyvalente Abénaquis de St-Prosper.

Michelle et Yves se connaissent depuis fort longtemps, ayant œuvré au renouveau liturgique dans les années 80. Le début de ce projet a débuté à l’automne 2006.

Cet album musical se veut un hommage à Simone Pacot, écrivaine française qui a publié quatre volumes qui développent ce qu’elle a appelé l’évangélisation de profondeurs.

« Je me suis laissé envoûter par la volupté des mots, des sons, par la diversité des timbres, des voix et des instruments, par l’originalité des harmonisations et des styles musicaux… », a relaté Pierre Loiselle, un ami qui a assisté au lancement.

Des groupes de lecture sur les volumes de Simone Pacot se tiennent à Saint-Georges et St‑Côme-Linière depuis plusieurs années. Michelle et Yves ont puisé à cette source et ont laissé naître des mots et des musiques qui disent nos vies et nous permettent d’entrer dans la ronde imprévisible de ce que le Souffle de Dieu veut nous inspirer.