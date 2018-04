St-Georges dévoile les vainqueurs de sa finale régionale de Secondaire en spectacle

C’est vendredi le 13 avril dernier que s'est déroulée la finale régionale de Secondaire en spectacle à la polyvalente de Saint-Georges. Pour l'occasion, 16 performances ont été présentées.



Le jury était composé de Laurence Castera, Olivier Couture, Martin Aubin, Vincent Dupont et Kim Maranda-Chabot.

Les numéros gagnants des catégories interprétation, création totale et création partielle participeront au Rendez-vous panquébécois, qui se tiendra du 17 au 20 mai prochains, à La Malbaie.

Voici la liste des gagnants par catégorie :



Interprétation



Arianne Lapointe, de l’école des Appalaches de Sainte-Justine, pour son interprétation de « Je suis malade », de Lara Fabian.

Création totale



Victor Doyon et Zacharie Boisvert, de l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph-de-Beauce, avec leur composition « Curriculum Vitae ».

Création partielle

Sarah Côté, de la polyvalente de Saint-Georges, avec sa composition « Me lever ».



Prix coup de cœur du public



Laurence Couture, de la polyvalente de Saint-Georges, pour sa création totale « Heureuse comme avant ».



Prix de la langue française



Laurence Couture, de la polyvalente de Saint-Georges, a reçu 100 $ pour le texte de sa création totale « Heureuse comme avant ».



Prix Studio Pierre Grenier



Victor Doyon et Zacharie Boisvert, de l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph-de-Beauce, ont gagné une session d’enregistrement au Studio Pierre Grenier, grâce à leur numéro « Curriculum Vitae ».



Prix interprétation Les Amants de la Scène



Une paire de billets pour le spectacle de Katherine Levac, offert par Les Amants de la Scène, a été remis à Claudie Jalbert, de l’école des Appalaches de Sainte-Justine, pour son interprétation de « La visite », de Linda Lemay.



Prix Festival Promutuel de la relève



Victor Doyon et Zacharie Boisvert, de l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph-de-Beauce, auront la chance de faire une performance lors du Festival Promutuel de la relève de Thetford

Mines le 16 août prochain, grâce à leur numéro « Curriculum Vitae ».

Prix Hit the Floor



Lisa Champagne et Frédérique Delisle, de la polyvalente des Abénaquis de Saint-Prosper, ont

remporté une session d’une heure de danse en compagnie de chorégraphes professionnels, pour leur numéro « La liste de Schindler ».

Précisons que ce sont des élèves de l’École Jésus-Marie et de la polyvalente Saint-François de Beauceville, de l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph, de la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie, de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin, de la polyvalente des Abénaquis de Saint-Prosper, et de l’école des Appalaches de Sainte-Justine qui ont pris part à cet événement.