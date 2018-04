La grande fin de semaine de "ventes de Bric-à-Brac" se tiendra du 25 au 27 mai

La Ville de Saint-Georges invite ses citoyens à la grande fin de semaine annuelle de « ventes de garage » qui se tiendra lors du dernier week-end complet du mois de mai, les 25, 26 et 27 mai.

Lors de cette fin de semaine, vous pourrez tenir votre vente de bric-à-brac sans avoir à détenir un permis. Vous pourrez apposer deux enseignes sur les lieux de la vente et une autre à l’extérieur du terrain. Celles-ci pourront être installées au plus tôt le vendredi et devront être retirées au plus tard le dimanche.

Rassemblez-vous entre amis ou entre voisins afin d’offrir vos biens usagés dont vous ne vous servez plus. Vous donnerez une seconde vie à des articles qui peuvent toujours servir.

Enfin, au cours de cette année, il vous sera possible de tenir une seconde vente de bric-à-brac sur la même propriété.

Toutefois, il faudra se procurer un permis gratuit auprès du Service d’urbanisme de Ville de Saint-Georges.