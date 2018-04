Ludivine Reding de passage à Beauceville pour venir en aide à la SPA Beauce-Etchemin

Voir la galerie de photos

L'actrice Ludivine Reding, interprète du rôle de Fanny dans l'émission « Fugueuse », diffusée à l'hiver 2018 sur les ondes de TVA, était de passage à Beauceville cet après-midi, à la Cache du Golf, afin de rencontrer non seulement des admirateurs, mais surtout des amoureux des animaux. Organisée dans le but d'amasser des fonds pour la nouvelle salle de stérilisation de la SPA Beauce-Etchemin, cette activité a connu un grand engouement auprès des Beaucerons.

Pour l'occasion, nous avons rencontré Ludivine Reding plus tôt aujourd'hui et lui avons notamment demandé pourquoi avoir accepté l'invitation de la SPA Beauce-Etchemin et comment s'était passée sa matinée de rencontres jusqu'à maintenant.

Notre journaliste a également discuté avec elle de son intérêt particulier pour les animaux, ainsi que de l'importance d'une salle de stérilisation dans une Société de protection des animaux.

Celle qui prenait part à cet événement-bénéfice au profit de la cause animale a d'ailleurs précisé qu'elle avait trois chiens saucisses à la maison, nommés Zalem, Mathilde et Moustique, qui sont âgés de 8 et 9 ans.

Ludivine Reding a aussi profité de cette entrevue avec EnBeauce.com pour remercier les Beaucerons qui l'ont suivie dans l'émission télévisée qui a beaucoup fait réagir au cours des derniers mois.

« Fugueuse » est l'histoire de Fanny, une adolescente de 16 ans piégée par amour, qui est introduite par l'entreprise de son copain à l'univers des bars de danseuses et de la prostitution, un univers qui conduit de nombreuses jeunes filles à fuguer et à subir une descente au enfers.

Lorsque la gestion de l'amour du public à son égard a été mentionnée ce midi, Ludivine Reding a expliqué que de recevoir autant d'amour la touche énormément, et que de participer à une telle activité en Beauce lui permettait de redonner au public, tout simplement.

« J'ai accepté de participer à cet événement car je voulais vraiment redonner l'amour que le public m'a donné pendant trois mois, à tous les jours. C'est pour ça que j'essaie de faire des événements comme ça. Que le bien-être des animaux soit aussi en cause, c'est encore mieux », a confié l'actrice à EnBeauce.com cet après-midi.

« On sait que le sujet de Fugueuse n'est pas un sujet facile. C'est un sujet qui méritait d'être dénoncé. Que tout le monde ait embarqué à fond et se soit autant attaché à mon personnage, c'est vraiment touchant. Je prend l'amour du public au maximum aujourd'hui », a ajouté la principale intéressée.

EnBeauce.com s'est également entretenu, dans le cadre de cette activité, avec Brigit Hamel, responsable de la SPA Beauce-Etchemin. Nous lui avons d'ailleurs demandé à quoi serviront exactement les fonds recueillis au cours de la journée.

Madame Hamel nous a également fait part de la raison pour laquelle elle était entrée en contact avec Ludivine pour qu'elle fasse partie de l'organisation de ce genre d'événement.

Rappelons que c'est en échange d'un don de 5 $ pour la cause animale que les Beaucerons ont eu la chance de se faire photographier avec Ludivine Reding aujourd'hui.

Cette grande amie des animaux a accepté de s’impliquer gratuitement pour la SPA Beauce-Etchemin afin d’amasser des fonds pour la future salle de stérilisation, qui permettra à la SPA de mieux remplir sa mission première, soit la stérilisation animale.

Il est possible de visionner les entrevues qui nous ont été accordées par ces dernières en cliquant sur la vidéo ci-dessus. Un reportage réalisé par la journaliste Amélie Carrier.