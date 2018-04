Quatre journées d'activités pour célébrer le 45e anniversaire des Créativités beauceronnes

La programmation de la prochaine saison touristique des Créativités beauceronnes de Notre-Dame-des-Pins, lors de laquelle sera célébré le 45e anniversaire de l'organisme, a été dévoilée ce matin, à la salle communautaire de la municipalité, à l'occasion du brunch-bénéfice au profit de cet organisme à but non-lucratif de la région. Quelque 300 convives se sont déplacées pendant la matinée.

Les Créativités beauceronnes, qui accueillent aussi sur leur site le Village miniature Baillargeon et les Antiquités Au Vieux Hang'art, ont vu le jour en août 1973. Aujourd'hui, elles offrent une vitrine à une soixantaine d'artisans beaucerons.

Le 16 juin prochain, dans le cadre du 45e anniversaire de l'organisme, est prévue à l'horaire une journée sur l'horticulture. En avant-midi, dès 10 h 30, Marie-Andrée Saint-Pierre, des Serres Horto Verdi de Saint-Georges, donnera une conférence sur le potager urbain.

Samedi après-midi, une conférence sur l'aloès, les cactus et les plantes médicinales sera donnée par Priscella De Palm, des Serres Bégins de Notre-Dame-des-Pins, de 14 h à 15 h. La journée se terminera enfin avec la présentation « Pré-bonsaï et bonsaï rustique du Québec et d'intérieur », de 15 h à 16 h.

Journée des Cercles de Fermières

Lors du 14 juillet 2018, des démonstrations seront faites par des Cercles de Fermières de la Beauce. Ces dernières auront lieu de 10 h à 16 h.

Des expositions sur les différentes techniques traditionnelles de la région et du Québec y seront également présentées.

Journée récréative pour les familles

Une journée récréative aura ensuite lieu samedi le 10 août prochain, dès 11 h 30. Pour l'occasion, il y aura un pique-nique où les membres actuels des Créativités beauceronnes, les anciens membres et l'ensemble de la population seront invités.

Des jeux pour la famille organisés par Animation Nanou de Notre-Dame-des-Pins, ainsi qu'une prestation musicale de Line Giroux, accompagnée de Martin et Jean-Guy du groupe The Silver Stars de Saint-Jean-de-la-Lande, feront également partie de la programmation de l'après-midi.

La Fête du pain de ménage

Il y aura finalement, le 8 septembre prochain, la Fête du pain de ménage. De 13 h à 16 h, les personnes qui font leur propre pain de ménage seront invitées à montrer leur talent aux participants sur place. Les gens pourront aussi déguster des beurrées au sucre d'érable avec le pain.

De 13 h à 13 h 30, lors de cette même journée, Caroline Faucher, de Saint-Georges, coach en santé et bien-être, présentera sa conférence sur les pousses et les germinations. Il y aura enfin un encan silencieux, de 13 h à 15 h 30.

Une nouvelle exposition pour l'été 2018

Du 16 juin au 9 septembre prochains, une exposition d'objets anciens, de broderies anciennes, de vêtements et d'instruments pour la transformation du lin sera ajoutée sur le site dans le cadre du 45e anniversaire. Celle-ci se déroulera dans le grenier de la maison.

Précisons que toutes les activités mentionnées ci-haut se dérouleront sur le site des Créativités beauceronnes et que l'accès à celles-ci seront gratuites.

Les heures d'ouverture des Créativités beauceronnes pour la saison 2018 seront du jeudi au dimanche, dès le 3 mai, de 9 h 30 à 17 h, à tous les jours, de juin à août, de 9 h 30 à 17 h, du jeudi au dimanche, au mois de septembre, de 9 h 30 à 17 h, et les samedis et les dimanches, d'octobre à décembre, de 9 h 30 à 16 h.