Les Amants de la Scène présente ses nouveaux spectacles

Le diffuseur de spectacles, Les Amants de la Scène, a annoncé les mises en vente de nouveaux spectacles. Les billets pour sont présentement en prévente aux abonnés et seront disponibles au grand public à compter du lundi 23 avril à 9 h.

Avec une programmation éclectique, chacun pourra passer du bon temps en compagnie de ses artistes préférés.

JAY DU TEMPLE

SAMEDI 19 JANVIER 2019 À 20 h

Salle Aphonse-Desjardins du CBA

Jay Du Temple n’a rien d’un rebelle. Pourtant, comparativement à ses sœurs, il est complètement dévergondé. C’est le hors-la-loi le plus poli qui soit. Suite à un mini tour fructueux, Jay repart à la conquête du Québec avec son Moyen tour. Même spectacle, plus de villes, plus de dates.

SIMON LEBLANC

VENDREDI 8 FÉVRIER 2019 À 20 h

Salle Aphonse-Desjardins du CBA

Simon Leblanc vous présente son second spectacle Malade. Toujours livré avec l’authenticité qu’on lui connaît, Simon vous offre un spectacle incarné et personnel dans lequel il transforme les épreuves du quotidien en épopées hilarantes. Malade est la preuve que quand c’pas drôle, vaut mieux en rire !

GUY NANTEL

VENDREDI 15 FÉVRIER 2019 À 20 h

Salle Aphonse-Desjardins du CBA

La justesse de ses propos et leur actualité font de Nos droits et libertés un spectacle incontournable qui présente une satire sur les travers de notre société. Nantel remet tout en question, il provoque, déconstruit les certitudes et dit tout haut ce que plusieurs pensent en silence. Retrouvez le au sommet de sa forme, avec son humour incisif et ironique, alors qu’il s’exprime dans la plus grande liberté !

BOUCAR DIOUF

30 MAI 2019 À 20 h

Salle Aphonse-Desjardins du CBA

Magtogoek ou le chemin qui marche, c’est le nom que les Algonquins avaient donné au fleuve Saint-Laurent avant l’arrivée de Jacques Cartier. C’est aussi ce chemin qui a guidé les pas de Boucar jusqu’à Rimouski en 1991. Aujourd’hui, armé de son amour pour l’histoire et la biologie marine, il vient vous raconter en humour ce grand fleuve dont les eaux coulent désormais dans ses veines. Ce spectacle est une grande déclaration d’amour au fleuve Saint-Laurent. C’est un voyage historique sur un flot d’humour et de science.