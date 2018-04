Shawn James au Musi-Café, une première mondiale

Le Musi-Café accueillera le chanteur Shawn James pour un show unique. Le propriétaire du Musi-Café, de Lac-Mégantic, Yannick Gagné, est très fier d’annoncer le passage d’une vedette d’envergure internationale dans son bar. Shawn James se produira au Musi-Café le vendredi 27 avril prochain à 21 h, le seul endroit au Québec dans sa tournée en Amérique du Nord. Il n’ira ni Montréal, ni à Québec, ni à Sherbrooke : il chantera à Lac-Mégantic seulement, une apparition éclair au Québec.

« C’est tout un tour de force que j’ai réalisé grâce à une employée, une grande fan du chanteur, et à la notoriété du Musi-Café, reconnu pour y présenter des spectacles intimes. Des gens de Rimouski, Québec, Montréal et d'ailleurs ont déjà acheté leurs billets à 20,00 $ seulement, c’est dérisoire pour un artiste de ce calibre, dans le cadre d’un concert intime ! », se réjouit Yannick Gagné. « Les places sont limitées, il faut faire vite si on veut y être ! », poursuit-il.

Ce chanteur folk blues, avec des influences gospel, sera accompagné d’un violoniste pour

son concert acoustique.

« Nous sommes très heureux de l’accueillir. Il est en pleine ascension et il va offrir toute une performance... Wow ! Après des villes comme Columbus, Indianapolis, Toronto et Kingston, il vient à Lac-Mégantic, avant d’aller à Boston, New York, Philadelphie, Washington, Atlanta, Memphis et d’aller ensuite en Espagne », a déclaré M. Gagné.

Shawn James, chanteur, compositeur et musicien de multiples instruments, est né en 1986 à Chicago.