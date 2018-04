Un succès indéniable pour la 1re édition de la Guerre des Bands

Le vendredi 20 avril dernier, c’est devant une salle comble que les 13 formations participantes se sont livré une chaude bataille à l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph-de-Beauce, alors que se tenait la première édition de la Guerre des Bands de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE).

À lire également :

Quatre prix ont été remis (les trois premières places et le prix de la relève) et des mentions individuelles ont été attribuées.

En première position, la formation Sweet Cactus, de l'école secondaire Veilleux (Saint-Joseph), a interprété Pride and Joy de Stevie Ray Vaughn. Le groupe a mérité une bourse de 500 $, qui a été offerte par la Fondation Marguerite-Jacques.​

En deuxième position, la formation Hommage à Johnny Cash, de l'école des Appalaches (Sainte-Justine), a interprété Cocaine Blues de Johnny Cash et a gagné une bourse de 400 $, laquelle a été offerte par Saint-Georges Toyota.

En troisième position, la formation The On-Scene, de la polyvalente Benoît-Vachon (Sainte-Marie), a interprété Mary Jane's Last Dance de Tom Petty. Elle a mérité une bourse de 300 $, qui a été offerte par Le Plan B Bistro-Tapas.

Le prix de la relève a été attribué à la formation The Storm, de la polyvalente de Saint-Georges (Saint-Georges), qui a interprété Ex's and Oh's de Elle King. Le groupe The Storm s'est vu offrir un souper au Secteur S, à Vallée-Jonction, de même qu'un transport en limousine.

Des mentions spéciales individuelles ont été attribuées au guitariste Miguel Roy (polyvalente de Saint-Georges), à la bassiste Alicia Vachon-Giguère (école secondaire Veilleux), au batteur Félix Maheux (polyvalente Bélanger), au chanteur Johnny Faucher (école des Appalaches) et au tromboniste Victor Doyon (école secondaire Veilleux).​​​