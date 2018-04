300 personnes au « Rendez-vous des générations » à Saint-Éphrem

Le samedi 21 avril dernier, Saint-Éphrem en action a présenté la septième édition de son spectacle « Rendez-vous des générations » au Centre Multifonctionnel de Saint-Éphrem. La soirée fut haute en couleur avec une belle variété de numéros dans un magnifique décor et une assistance d’environ 300 personnes.

Patrick Couture et son équipe de jeunes de l’école Curé-Beaudet ont animé la soirée avec des sketchs humoristiques. Plusieurs artistes de la région ont démontré leur talent en présentant des numéros de grande qualité. Les spectateurs ont eu le plaisir de voir et entendre différents arts de la scène tels que la musique, le chant, l'humour, la danse, la chorale et le théâtre. Rosalie Beauchamp, artiste professionnelle du Monastère, a impressionné le public avec son numéro de roue Cyr.