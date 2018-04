Denis Sylvain remporte le prix « Personnalité touristique de l'année »

Le 26 avril 2018, à Saint-Jean-Port-Joli, c’est devant une foule enthousiaste du milieu touristique que Denis Sylvain a été nommé personnalité touristique par Tourisme Chaudière-Appalaches pour l’année 2018.

Ce prix est remis chaque année à une personne active du milieu pour sa détermination à réaliser un projet ou un événement d’envergure régionale.

Dans le cas de M. Sylvain, ce prix souligne son implication exemplaire dans la création et la mise en œuvre du Domaine Taschereau – Parc nature à Sainte-Marie, en Beauce.

Le parc écologique est situé en plein centre-ville et prend place sur la plaine inondable de la rivière Chaudière. Il couvre plus de 50 hectares et est doté d’infrastructures qui donnent accès à un cadre naturel remarquable à la population et aux visiteurs, en tout temps, même en période de grande inondation.

« Cet honneur qu’on me fait rejaillit sur tous les bénévoles et partenaires de la première heure, la Ville de Sainte-Marie en particulier », commentait M. Sylvain à sa sortie de la 33e édition des Grands Prix du tourisme Desjardins de la Chaudière-Appalaches.

Cet événement se tenait le jeudi 26 avril 2018 à la Place de la Vigie, à Saint-Jean-Port-Joli.