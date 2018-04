La pièce "Un chapeau de paille d'Italie" sera présentée à Beauceville

Le 12 mai prochain, dès 19 heures, la troupe du théâtre sous la chapelle présentera la pièce Un chapeau de paille d'Italie d'Eugène Labiche.

Il s'agit d'une des oeuvres phares de l'auteur et, selon plusieurs, une des pièces qui a jeté les bases du vaudeville. De facture très classique, mais avec des clins d'oeil contemporain, les 12 élèves ont travaillé d'arrache-pied pour maîtriser le rythme si caractéristique de Labiche: un véritable travail d'horloger.

Mise en scène par Philippe P Gobeil, la pièce sera présentée à la salle Marcel-Roy de l'École Jésus-Marie de Beauceville.

Le matin où M. Fadinard va se marier, son cheval mange le chapeau de paille d’une jeune femme qui était alors en tendre conversation avec son amant. Ce couple le suit jusque chez lui, et refuse de quitter les lieux tant que Fadinard n’aura pas remplacé le chapeau par un autre identique, car la dame a un mari jaloux qui s’étonnerait de cette disparition. Fadinard, sans rien dire à sa noce qui le suit partout, part à la recherche d’un chapeau jumeau, tâche a priori simple, mais qui se révèle très difficile. Sa quête le mène chez une modiste, puis chez une baronne et enfin chez un monsieur seul. À chaque fois, la noce débarque sur ses talons, ahurie et maladroite, semant invariablement le trouble.

Les billets sont présentement en vente au coût de 10$, auprès des comédiens ou en appelant au 418 774-3709.