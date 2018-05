Le Festival Sportif, à Sainte-Marie, aura lieu du 7 au 10 juin

Le Festival Sportif, présenté par Tim Hortons, dévoilait hier les nouveautés de la programmation officielle de sa 14e édition, qui se déroulera du 7 au 10 juin prochains au centre-ville de Sainte-Marie. Les inscriptions sont lancées. Pas moins de 19 activités sportives sont proposées pour faire bouger les petits et les grands.

Après le sport, la récompense

Étant donné le succès des foodtrucks l’an dernier, plusieurs seront à la disposition des participants tout au long de la fin de semaine dans une zone spécialement aménagée. Karaméchoui, Chien-Sossis et Cuisine du marché seront au rendez-vous du jeudi au dimanche. En nouveauté également, un brunch dominical sera offert aux participants le dimanche matin sous le chapiteau principal.

Country, réseautage et performances enlevantes dans la Zone spectacle

Le jeudi 7 juin sera dédié à une toute nouvelle soirée country avec l’équipe de Pijo CountryPop. Vendredi, les personnes de 18 ans et plus sont invitées à participer à une activité bière, fromage et jerky entre 18 h et 20 h. L’activité sera suivie en soirée par les performances de la famille Soucy et d’Olivier Couture. Samedi, les Twin Brothers ainsi Triple Rock seront là pour faire bouger le public.

Des activités sportives pour tous les âges et tous les goûts

La traditionnelle course à pied aura lieu le samedi 9 juin et un nouveau parcours de 2 km est offert : un parcours festif avec ambiance colorée et amusement garanti pour les petits et les grands.

On compte également dans les nouveautés sportives une randonnée de vélo le dimanche 10 juin ainsi qu’un duathlon alliant vélo et course le 9 juin. Le défi est d’ailleurs lancé aux entreprises de Nouvelle-Beauce afin de se créer des équipes de trois personnes qui se relayeront pour effectuer les trois étapes du duathlon dans la catégorie Défi Entrepreneur. C’est évidemment sans compter la pétanque, la zumba, la balle molle, le beach volley et tous les autres sports qui font la renommée du Festival.

Du plaisir en famille

Les samedi et dimanche, les enfants auront l’occasion de s’amuser grâce aux nombreuses activités offertes dans la Zone Famille : structure gonflable, tente-à-lire, carré de sable géant, mascottes maquillages et friandises. Gageons que les minis ne verront pas le temps passer au Festival cette année!

Une équipe enthousiaste

Les nouveaux présidents, Pier-Ann Mercier et Jean-Philippe Cossette, sont confiants pour cette 14e édition et sont fiers du travail effectué par le comité organisateur et les nombreux bénévoles impliqués pour le lancement de cette programmation. Selon eux, les festivaliers auront beaucoup de plaisir. Pour en savoir davantage sur les sports et la programmation, et pour s'inscrire aux activités, on peut consulter le site www.festival-sportif.com