Exposition Art en Beauce LA COLLECTION au Musée Marius-Barbeau

Le dimanche 6 mai à 13h30 aura lieu le vernissage de l’exposition Art en Beauce LA COLLECTION Œuvres choisies au Musée Marius-Barbeau de St-Joseph-de-Beauce.

Cette exposition rassemble une trentaine d’œuvres issues du catalogue Art en Beauce LA COLLECTION et réalisées par des artistes de la région ou qui ont un lien avec la Beauce. Les œuvres présentées abordent la notion d’abstraction sous différents aspects que ce soit en deux ou trois dimensions. L’exposition propose un bel aperçu de différentes techniques : peinture, sculpture, photographie, œuvres sur papier, tapisserie et plus .

L’exposition se poursuit jusqu’au 16 septembre 2018.