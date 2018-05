Une fête de l'improvisation à Saint-Ephrem dans dix jours

Le 10 mai prochain, à 18 h 30, au Centre Multifonctionnel de Saint-Éphrem, des dizaines de jeunes entrent 8 et 17 ans de La Guadeloupe, Saint-Victor, Saint-Honoré, Saint-Georges, Saint-Martin, Beauceville et Saint-Éphrem se rencontreront dans une grande fête de l’improvisation. À l’horaire, des présentations et de courtes parties amicales pour environ trois heures de spectacle.

Le monde des arts a bien des portes. L’une d’elles est celle de l’improvisation. L’«impro» demande à la fois des compétences en création, en comédie, en mise en scène, en écriture, en travail d’équipe en plus de nécessiter une large culture et des connaissances variées.

Cette année, Patrick Couture a eu la chance de faire découvrir cet univers magnifique à plus de 50 jeunes en tant qu’entraîneur sur tout le territoire beauceron pour les écoles primaires et secondaires, ou pour les municipalités. Il a également offert de nombreux ateliers d’initiation et enseigné à un groupe d’adultes pour l’association des Deux-Rives.

Avec l’appui de St-Éphrem en action, Patrick Couture a donc voulu rallier tous les jeunes à qui il a eu le plaisir d’enseigner l’improvisation cette année dans un grand événement.

L'événement est gratuit et ouvert à tous.