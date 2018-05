Les élèves de l'école Arc-en-Ciel en vedette à Radio-Canada

Le 26 octobre dernier, c’est à l’école Arc-en-Ciel de Saint-Odilon-de-Cranbourne que l’équipe de l’émission jeunesse Vite pas Vite s’est arrêtée pour filmer des expériences avec les jeunes du troisième cycle du primaire.

À lire également :

Concept de l'émission

Avec Vite pas vite, Fred et Jean-Sébastien, deux guides-vulgarisateurs et « bouffons-patenteux », sillonnent le Québec en s’invitant dans diverses écoles primaires. Avec la complicité de Bob, un mannequin intrépide et d’une caméra haute vitesse, ils invitent les jeunes à participer à des expériences insolites où le temps perd ses repères et où la rapidité côtoie la lenteur.

À chaque épisode, le laboratoire Vite pas vite installe sa caméra haute vitesse dans une salle de classe pour capter des actions et des mouvements qui ne durent qu’une fraction de seconde.

C’est en visionnant au ralenti les milliers d’images enregistrées qu’on peut ensuite admirer en détail ce qui se passe réellement, qu’il s’agisse d’une « balloune » d’eau qui éclate au-dessus de la tête de Jean-Sébastien ou d’un coussin gonflable qui se déploie contre Bob, le mannequin intrépide de l’équipe Vite pas vite.

Deux épisodes à la même école

Plusieurs élèves ont pu expérimenter les joies du ralenti. La journée de tournage à Saint-Odilon-de-Cranbourne a permis d’enregistrer deux épisodes : le premier, « Planche à roulettes cassée et ballon gonflé », tourné grâce à l’aide de Zachary Brousseau, Laurence Fortier, Noémie Labbé, Bryan Nadeau et Mattis Vachon, sera diffusé le samedi 12 mai 2018, à 10 h, sur le ondes d'ICI Radio-Canada Télé.

Quant au deuxième épisode « Couper la balle en deux et savonner la glace sèche », tourné avec l’assistance de Alexandra Bisson, Anthony Cloutier, Audrey-Anne Gilbert, Félix-Antoine Labbé et Elysa Pouliot, il sera diffusé le samedi 19 mai 2018, à 10 h, sur ICI Radio-Canada Télé.