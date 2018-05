10 000 personnes sont attendues à la 7e Fête des Parfums

Aujourd'hui, le 3 mai, le coup d'envoi de la septième édition de la Fête des Parfums a été donné à l'hôtel de ville de Saint-Georges. L'événement se déroulera le 3 juin prochain, sur l'île Pozer, en plein coeur du Musée des Lilas, qui contient presque 700 cultivars de lilas. Les activités se tiendront entre 9 h et 16 h 30.

À lire également :

Sur place, 30 kiosques et exposants, dont 11 nouveaux, présenteront leurs produits et services. Parmi eux, il y aura des horticulteurs, des herboristes, des artisans, des jardiniers et des maraîchers. Comme d'habitude, des lilas seront en vente sur le site de l'événement. Une musique d'ambiance classique et semi-classique agrémentera les événements sous la responsabilité de Michel Laflamme. D'ici deux ans, le comité organisateur veut atteindre les 1000 cultivars de lilas, une augmentation qui ferait du Musée des lilas la plus grande collection extérieure au monde.

Renaud Fortier, conseiller municipal, se réjouit de la tenue de l'événement.

« Ça va être une belle fête familiale qui va faire en sorte que Ville Saint-Georges est fière de s'associer à cet événement-là. L'an passé, 5000 personnes étaient présentes. Cette année, on voudrait doubler. On va se mettre de bonnes attentes. Amenez-en des familles, on est prêts à en prendre ! On a de la place de toute façon. C'est sûr qu'on a commandé une belle journée d'été chaude. Quelque part, cette collection est unique dans notre région. » - Renaud Fortier, conseiller municipal à Ville de Saint-Georges

Retour du concours « Les lilas vous ont à l'oeil »

Le concours photo « Les lilas vous ont à l'oeil » est de retour. Les participants sont invités à transmettre deux photos tout au plus de fleurs de lilas (avec la photo de la plaque identifiant le lilas). Celles-ci devront avoir été prises entre le début de la floraison des lilas et le jeudi 31 mai prochain à 17 h. Les photos devront avoir été prises sur l'île Pozer ou au parc Veilleux. Le gagnant sera dévoilé, à 16 h, lors de l'événement. Toutes les informations sont disponibles à l'adresse www.lemuseedeslilas.com.

Parrainer des lilas, recevoir un reçu de charité

L'une des nouveautés de l'an dernier était le parrainage des lilas. L'activité se poursuit cette année, mais une nouveauté s'ajoute encore. Pour la somme de 240 $ ou 300 $ sur une période de 4 ans, une personne, une famille ou un organisme sans but lucratif pourra devenir le parrain ou la marraine d'un lilas et recevoir un reçu pour déclaration fiscale. L'argent recueilli permettra au comité organisateur de le réinvestir dans le Musée des lilas.

Contacts avec d'autres organisations

Le décès de M. Frank Moro, le fournisseur de lilas du Musée des lilas, a fait en sorte que l'organisation a dû se tourner vers d'autres producteurs ou collections. Actuellement, l'organisation georgienne est en contact avec des Japonais, le Jardin botanique de Montréal, le Royal Botanical Garden de Hamilton (Ontario), les lilas de Cap-à-l'Aigle (La Malbaie), les lilas de Rochester (New York) et les jardins du Bois-de-Coulonge (Québec).

À la fin mai, Mme Claire Fouquet partira à Moscou et à Saint-Pétersbourg, en Russie, où se tiendra le congrès Syringa International 2018. Elle y présentera une conférence portant sur la l'origine, le développement et l'avenir du Musée des lilas et de la Fête des Parfums.

Deux délégations, dont une du Maine, viendront assister à la Fête des Parfums.