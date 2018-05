La Société lyrique de la Beauce vous fera voyager Au chœur du monde

La Société lyrique de la Beauce (SLB) invite toute la population à venir assister à son concert du printemps qui aura lieu le samedi 12 mai, à 20 h, à l’église Saint-Georges. Sous le thème Au chœur du monde, plus de 50 choristes, sous la direction musicale de Vincent Quirion, vous feront voyager à travers le monde.

La Société lyrique présentera des hymnes nationaux de neuf pays, ainsi que des œuvres provenant de ces pays. Les spectateurs auront le privilège d'entendre Pavane, L’heure exquise, Danses polovtsiennes, le Benedictus de Jenkins, Katyousha, Mon pays et la Cantate Jésus que ma joie demeure notamment.

La pianiste Josée Tardif, le percussionniste Yves Bélanger et un quatuor à cordes, dont les violonistes Philippe Amyot et Marjorie Bourque, native de St-Georges, accompagneront le chœur.

Des extraits des pièces se retrouvent sur la page Facebook ainsi que sur le site Web de la Société lyrique. À l’approche de la fête des Mères, ce concert est un beau cadeau à offrir à toutes les mamans. Venez voyager avec nous par l’intermédiaire de ces chants.

Les billets sont en vente au coût de 25 $ (taxes et frais inclus) à la billetterie des Amants de la scène au 418 228-2455. Ils seront également en vente à l’entrée de l’église le soir du concert.

Des billets pour les enfants âgés de 12 ans et moins seront également vendus le soir du concert au coût de 10$. Vous pouvez par ailleurs vous procurez des billets d’admission générale auprès des choristes.



À propos de la Société lyrique de la Beauce

La Société lyrique de la Beauce (SLB) est un chœur dont le répertoire s’étend de la musique sacrée à des extraits d’opéra célèbres, en passant par la comédie musicale et la musique de film. Fondée en 1992, la chorale est composée de plus de 50 hommes et femmes provenant d’un peu partout dans la région de la Beauce.

Pour en savoir davantage sur la SLB, visitez le site Web du chœur au www.societelyrique.com ainsi que la page Facebook.