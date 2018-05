Une pièce, écrite par une élève de 16 ans, sera présentée à St-Martin

Le 17 mai prochain, à 19 h, le groupe de théâtre et d’improvisation de la polyvalente Bélanger présentera sa création à l’auditorium de l’école. La pièce L'entre-deux est une création totalement écrite par une élève de 16 ans, Rébecca Veilleux.

La troupe est composée de Jordane Guillemette, Naomie Jacques, Alice Grenier, Talina Roy et Rebecca Veilleux, cinq étudiantes qui se réunissent chaque semaine depuis le début de l’année scolaire pour s’exercer à l’improvisation et au théâtre. Le superviseur et responsable du projet est Patrick Couture.

Elles ont travaillé le texte de Mme Veilleux sur une mise en scène de Patrick Couture. Le groupe s’est chargé de tout le projet : décors, costumes, musique, direction de l’équipe technique et publicité.

La pièce, d’une durée de 30 minutes, raconte les aventures de deux jeunes femmes qui sont emmenées vers une ville éloignée par un étrange personnage qui s’en proclame la mairesse. Si, au départ, elles semblent se retrouver dans un monde parfait de fête et de plaisir, plus le récit avance, plus la situation semble mystérieuse. Le personnage de Karina fait son possible pour éclairer la situation, mais les réponses sont sombres.