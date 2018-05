Un 8e succès pour le concours Jeunes solistes aux Deux-Rives

C’est le vendredi le 27 avril 2018 qu’a eu lieu la 8e édition du Concours jeunes solistes au primaire. Cette dernière s’est déroulée à l’école des Deux-Rives de Saint-Georges et a été rendue possible grâce au soutien du Comité culturel de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, sous la responsabilité de madame Suzie Lucas.

À lire également :

Ce concours s’adresse aux élèves de la 3e à la 6e année. On y retrouve les catégories suivantes : chant, cours privés en instruments et en piano, classe ouverte en instruments et classe fermée en instruments.

Cette année, le concours a accueilli un nombre record de participants, soit 320 élèves provenant de 35 écoles primaires. Selon les organisatrices du concours, madame Valérie Laverdière et madame Sarah Cliche, cette augmentation est sûrement due à la popularité des différents concours télévisés tels que la Voix junior, Virtuose, etc.

Un concours d’une telle envergure ne serait pas possible sans l’implication de tous les enseignants qui sont spécialistes en musique dans ces écoles. Ces derniers partagent leurs passions en pratiquant plusieurs heures avec les élèves participants.

Gagnants du Concours Jeunes Solistes 2018

Chant, 3e année

Or : Alexanne Lapierre, Lacroix St-Georges

Or : Charlie Bégin, Lacroix St-Georges

Or : Kellie-Rose Demers, Beauceville

Argent : Jérémy Rodrigue, Lacroix St-Georges

Argent : Charlotte Lambert-Deblois, St-Joseph

Argent : Emmy Mathieu, Beauceville

Bronze : Audrey Dulac, Frampton

Bronze : Camille Champagne, Scott

Bronze : Anna Poulin, St-Robert- Bellarmin

Coup de cœur : Amélie Gagné, Scott

Coup de cœur : Victorya Poulin, Beauceville

Coup de cœur : Maheva Dulac, Sittelles St-Georges

Chant, 4e année

Or : Alycia Labonté, La Guadeloupe

Or : Alicia Fluet, Beauceville

Or : Catherine Rodrigue, Aquarelle St-Georges

Or : Kassy Vachon, St-Odilon

Or : Julie-Ann Duchesneau, Scott

Or : Emma-Rose Pellerin, Lacroix St-Georges

Argent : Mélina Larivière, St-Zacharie

Argent : Laurence Doyon, St-Joseph

Argent : Rosalie Jacques, Ste-Marie

Argent : Clara Lessard, Beauceville

Argent : Emma-Rose Labbé, St-Victor

Argent : Kelly Poulin, Aquarelle St-Georges



Bronze : Léa-Maude Gagné, St-Prosper

Bronze : Florence Drouin, Aquarelle St-Georges

Bronze : Madisson Giguère, St-Joseph

Bronze : Marie-Lou Samson, St-Prosper

Bronze : Gioia Palmieri, St-Odilon

Bronze : Juliette Poulin, St-Joseph

Coup de cœur : Éveline Corriveau, St-Magloire

Coup de cœur : Maya Mathieu, Sittelles St-Georges

Coup de cœur : Milann Plante, La Guadeloupe

Coup de cœur : Jade-Éllie Pomerleau, Aquarelle St-Georges

Coup de cœur : Sarah Loubier, St-Prosper

Coup de cœur : Morgan Audet, Courcelles

Coup de cœur : Aryane Gilbert, La Guadeloupe

Coup de cœur : Gabrielle Deblois, Lacroix St-Georges

Chant, 5e année

Or : Marianne Giroux, St-Joseph

Or : Anne Gilbert, St-Ephrem

Or : Annabelle Bédard, 2 Rives St-Georges

Or : Megan Daoust, Beauceville

Or : Noémie Bernard, Beauceville

Argent : Alicia Guay, 2 Rives St-Georges

Argent : Laëticia Bernard, 2 Rives St-Georges

Argent : Delphine Larochelle, St-Isidore

Argent : Élise Marquis, St-Zacharie

Argent : Tristan Boulet-Dubois, 2 Rives St-Georges

Bronze : Éloïse Voyer, St-Joseph

Bronze : Emy-Rafaëlle Carrier, St-Benoit

Bronze : Laurie Poulin, St-Prosper

Bronze : Marie-Philip Mercier, St-Honoré

Bronze : Édouard Mercier, St-Martin



Coup de cœur : Océanne Paré, St-Ludger

Coup de cœur : Julianne Goupil, Ste-Rose

Coup de cœur : Sabrina Rodrigue, 2 Rives St-Georges

Coup de cœur : Olivier Gagnon, St-Gédéon

Coup de cœur : Enza Dumont, St-Joseph

Coup de cœur : Laurie Therrien, St-Sylvestre

Coup de cœur : Laury Cliche, St-Sylvestre

Chant, 6e année

Or : Anne-Marie Thériault, St-Martin

Or : Justin-Xavier Boily, Beauceville

Or : Madyson Bernier, 2 Rives St-Georges

Argent : Éliane Lambert, St-Joseph

Argent : Annabelle Pépin, St-Martin

Argent : Gabrielle Arsenault, St-Gédéon

Bronze : Dylan Lord, St-Magloire

Bronze : Léa Grenier, St-Honoré

Bronze : Samara Poulin, 2 Rives St-Georges

Coup de cœur : Marianne Gilbert, Beauceville

Coup de cœur : Jane Landry, Scott

Coup de cœur : Alexandra Rodrigue, 2 Rives St-Georges

Cours privés, piano, 3e année

Or : Édouard Peeters, Lacroix St-Georges

Argent : Philippe Paquet, Lacroix St-Georges

Bronze : Élizabeth Perreault, St-Patrice-de-Beaurivage

Coups de cœur : Samuel Boyer, Lacroix St-Georges

Audrey Thibault, St-Honoré



Cours privés, piano, 4e année

Or : Louis-Alexis Roy, Scott

Argent : Marika Poulin, La Guadeloupe

Bronze : Adam Lebel, Lacroix St-Georges

Coups de cœur : Camille Boucher, St-Honoré

Evelynne Larochelle, St-Prosper

Cours privés, piano, 5e année

Or : Hutao Dineen , Ste-Aurélie

Argent : Juliette Paré , 2 Rives St-Georges

Bronze : Mathilde Sirois, 2 Rives St-Georges

Coups de cœur : Élodie Talbot, 2 Rives St-Georges

Marius Veilleux, Beauceville

Cours privés, piano, 6e année

Or : Coralie Morin, 2 Rives St-Georges

Argent : Noah Ouellet, 2 Rives St-Georges

Cours privés, instruments 3e année

Or : Ève-Léa Carrier, St-Honoré

Argent : Salameh Jalhoum, St-Joseph

Bronze : Lili-Mae Dignard, St-Joseph

Coups de cœur : Émilie Létourneau, St-Théophile

Coralie Lavoie, Aquarelle St-Georges

Cours privés, instruments, 4e année

Or : Jeanne Perreault, Vallée-Jonction

Argent : Rosalie Thivierge, Tring-Jonction

Bronze : Adam Giguère, St-Joseph

Coups de cœur : Colin Gendreau, St-Sylvestre

Madeleine Gobeil, Ste-Marie

Cours privés, instruments, 5e année

Or : Tristan Morisset, 2 Rives St-Georges

Argent : Émile Paradis, 2 Rives St-Georges

Bronze : Charles-Étienne Boucher, St-Martin

Cours privés, instruments, 6e année

Or : Rosaly Bernard-G., 2 Rives St-Georges

Argent : Thomas Thibodeau, 2 Rives St-Georges

Bronze : Nathan Pellerin, 2 Rives St-Georges

Coup de cœur : Maïa Lessard, Beauceville

Classe ouverte, instruments, 3e année

Or : Kellyane Morin, St-Joseph

Argent : Laurence Deschênes, Aquarelle St-Georges

Bronze : William Lemieux-Pleau, St-Joseph

Classe ouverte, instruments, 4e année

Or : Grégory Doyon, St-Victor

Argent : Zach Vachon, St-Joseph

Bronze : Brittany Goulet, St-Prosper

Coups de cœur : Ulrich Lessard, St-Joseph

Coraly Vaillancourt, Beauceville

Classe ouverte, instruments, 5e année

Or : Hugo Robert, St-Ludger

Argent : Éliot Poulin, St-Joseph

Bronze : Julien Rodrigue, St-Ludger

Coup de cœur : Sarah-Kim C-Rancourt, St-Prosper

Classe ouverte, instruments, 6e année

Or : William Poulin, La Guadeloupe

Argent : Céleste Lemieux-Pleau, St-Joseph

Bronze : Andréa Auger, Beauceville

Coup de cœur : Julien Goulet, St-Joseph

Gagnants classes fermées 2018

3e année

Or : Annabelle Mathieu, Sittelles St-Georges

Or : Raphaëlle Michaud, Sittelles St-Georges

Or : Chloé Veilleux, Sittelles St-Georges

Argent : Coralie Provencher, Sittelles St-Georges

Argent : Alysson Demay, Sittelles St-Georges

Argent : Marianne Davignon, Lacroix St-Georges

Bronze : Léa Fortin, Mgr-Fortier St-Georges

Bronze : Alexe Veilleux, Sittelles St-Georges

Bronze : Marianne Shink, Mgr-Fortier St-Georges

Coup de cœur : Katherine Dugal, Lacroix St-Georges

Coup de cœur : Lily-Rose Champagne, Sittelles St-Georges

Coup de cœur : Ann-Laurie Bellegarde, Sittelles St-Georges

Coup de cœur : Charlotte Cloutier, Beauceville

Coup de cœur : Gabrielle Dallaire, Ste-Rose-de-Watford

Coup de cœur : Olivier Bolduc, St-Isidore

4e année, intermédiaire

Or : Olivier Dubois-Lemieux, Sittelles St-Georges

Or : Kassandre Tassé, Lacroix St-Georges

Argent : Sarah-Jade Leclerc, Lacroix St-Georges

Argent : Jade Dufour, St-Prosper

Bronze : Vincent Fortin, Sittelles St-Georges

Bronze : Olivier Pomerleau, Sittelles St-Georges

Coup de cœur : Joé Houle, Frampton

Coup de cœur : Elly-Ann Roger, St-Patrice-de-Beaurivage

4e année, avancée

Or : Coralie Morin, Lacroix St-Georges

Argent : Maëly Jalbert, Sittelles St-Georges

Bronze : Sarah-Maude Lacasse, Sittelles St-Georges

Coup de cœur : Émile Grenier, St-Honoré

5e année, intermédiaire

Or : Jason Bolduc, 2 Rives St-Georges

Argent : Gabriel Gagnon, Scott

Bronze : Sara-Maude Veilleux, 2 Rives St-Georges

Coup de cœur : William Villeneuve, Scott

5e année, avancée

Or : Maxime Nadeau, Vallée-Jonction

Bronze : Vincent Hallé, St-Honoré

6e année, intermédiaire

Or : Marylou Veilleux, La Guadeloupe

Argent : Gabrielle Lessard, 2 Rives St-Georges

Bronze : Laurie Fortin, 2 Rives St-Georges

Coup de cœur : Agathe Duchaine, 2 Rives St-Georges

6e année, avancée

Or : Zachary Sabourin, Scott

Argent : Jeanne Fortin, La Guadeloupe

Bronze : Guillaume Tardif, La Guadeloupe

Coup de cœur : Kelly-Anne Boily, St-Gédéon

Coup de cœur : Laurie Cloutier, St-Benoît