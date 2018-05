Festival Clermont-Pépin : une 33e édition couronnée de succès

Le Festival Clermont-Pépin a couronné 13 champions dans autant de catégories lors de sa 33e éditionqui s’est tenue en fin de semaine, au Centre culturel Marie-Fitzbach, à Saint-Georges. Au total, 35 jeunes musiciens se sont partagés plus de 7000 $ en bourses et en prix.

Cet événement majeur, qui a comme principal objectif de stimuler l’éclosion de nouveaux talents régionaux et provinciaux en musique classique et populaire, par exemple en piano, en violon ou encore en chant, compte trois catégories, soit privée, publique et provinciale.

Le succès de l’événement a été rendu possible grâce à de nombreux partenaires dont les principaux sont la Ville de Saint-Georges, la Corporation du Petit Séminaire de Saint-Georges ainsi que Desjardins. L’événement compte aussi sur l’appui de plusieurs dizaines de bénévoles. Les organisateurs comptent revenir en force l’an prochain pour la 34e édition que l’on cherchera, encore une fois, à améliorer pour le plaisir des participants et des spectateurs.

Rappelons que c’est en 1985 que Sœur Thérèse Fillion s’est associée à François Fréchette et Raymond Lessard pour créer cet événement musical. Le festival porte le nom de Clermont Pépin (1926-2006) en l’honneur de ce Georgien qui a enseigné et dirigé pendant de nombreuses années le Conservatoire de musique de Montréal. Pépin est notamment connu pour ses symphonies Quasars, La messe sur le monde et Implosion, et pour ses ballets L'Oiseau-phénix et Le Porte-rêve. Il a été décoré de l'Ordre du Canada en 1981 et de celui du Québec en 1990.

Lauréats du 33e Festival Clermont-Pépin – 2018

Catégorie privée : Piano Pré-musical et 2e degré

1re place – Bourse 100 $ + Trophée: Philippe Paquet – Saint-Georges

2e place – Bourse 75 $ : Mélyane Vachon – Saint-Benoît-Labre

3e place – Bourse 50 $ : Mathilde Sirois - Saint-Georges

4e place – Bourse 25 $ : Mathilde Jacques – Saint-Georges

Catégorie provinciale privée : Populaire – chant et piano

1re place – Bourse 200 $ + Trophée : Frédéric Boulianne – Thetford Mines

2e place – Bourse 125 $ : Sabrina Gagné – Saint-Pierre-de-Broughton

3e place – Bourse 75 $ : Alexanne Thériault – Thetford Mines

Catégorie composition

1re place – Bourse 200 $ + Trophée : Huato Dineen – Sainte-Aurélie

Catégorie privée : Piano 3e et 4e degré

1re place – Bourse 150 $ + Trophée : Ève-Léa Carrier – Saint-Honoré-de-Shenley

2e place – Bourse 100 $ : Chloé Racette – Saint-Georges

3e place – Bourse 50 $ : Julia Dulac – Saint-Georges

Catégories publiques et privées : Chant

1re place – Bourse 200 $ + Trophée : Anne Gilbert – Saint-Éphrem

2e place – Bourse 125 $ : Lucie DeCorby-Roy – Saint-Zacharie

3e place – Bourse 75 $ : Émile Poulin – Saints-Anges

Coup de Cœur du jury – Bourse 50 $ : Victor Doyon – Saint-Joseph

Catégorie provinciale : classique Violon et piano

1re place – Bourse 200$ + Trophée : Clara Gilbert – Lac-Beauport

2e place – Bourse 125 $ : Olivier Boulianne – Thetford Mines

3e place – Bourse 75$ : Zoé Éva Morissette – Lévis

Catégorie Groupes – Écoles publiques

2e place – Bourse 200 $ pour le groupe:

Combo de Marie-Ève Hallée – Polyvalente Veilleux – Saint-Joseph

Coup de Cœur du jury – Bourse 50 $ :

Quintette de vents – Polyvalente Veilleux – Saint-Joseph

Catégorie privée : Cordes – Violon + Alto + Violoncelle

1re place – Bourse 150 $ + Trophée : Angélik Gagné – Beauceville

2e place – Bourse 100 $ : Samuel Gagnon – Saint-Odilon-de-Cranbourne

Coup de Cœur du jury – Bourse 50 $ : Albert Lacasse – Saint-Georges

Catégorie Groupes – Débutant

1re place – Bourse 150 $ pour le groupe + Trophée :

Leya Pomerleau et Léa-Rose Dulac – Saint-Côme Linière

2e place – Bourse 100 $ pour le groupe:

Félicia Gagnon et Samuel Gagnon – Saint-Odilon-de-Cranbourne

Catégorie privée : Piano 5e à 7e degré

1re place – Bourse 200 $ + Trophée : Léa-Rose Dulac – Saint-Côme-Linière

2e place – Bourse 150 $ : Huato Dineen – Sainte-Aurélie

3e place – Bourse 75 $ : Julia Lapointe – Saint-Victor

Catégorie Groupes – Intermédiaire et avancé

1re place – Bourse 250 $ pour le groupe + Trophée :

Léa Paquet et Juliette Paré – Saint-Georges

2e place – Bourse 200 $ pour le groupe: Laurence Vachon et Élise Janelle – Saint-Georges

Catégorie privée : Piano 8e à 11e degré

1re place – Bourse 300 $ + Trophée : Abigail Bernard – Saint-Georges

2e place – Bourse 250 $ : Marie-Gabrielle Thibodeau – Saint-Georges

Coup de Cœur du jury – Bourse 50 $ : Abigail Bernard – St-Georges

Catégorie provinciale Brio

1re place – Bourse 300 $ + Trophée : Ève-Léa Carrier – Saint-Honoré-de-Shenley

2e place – Bourse 250 $ : Mary-Kim Godbout – Lévis

Bourse Ste-Thérèse-Filion

Bourse de 400 $ offerte par Les sœurs de la Charité de Saint-Louis. Cette bourse est versée à un (des) musicien(s) du territoire de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. Elle a pour but d’encourager le participant qui entreprend des études supérieures en musique.

Récipiendaire 2018

Élise Janelle de Saint-Georges (11e année de piano) Elle entreprend des études en science et musique au Cégep de Sainte-Foy, à Québec.