Lambton est accréditée au réseau Cœurs Villageois de Tourisme Cantons de l’Est

C’est en présence de quelque 70 invités que la municipalité de Lambton a procédé au lancement officiel de son accréditation au réseau Cœurs Villageois de Tourisme Cantons de l’Est, lors du jeudi 3 mai dernier.

C’est en 2015 que la municipalité de Lambton s’est engagée dans la démarche du réseau Coeurs Villageois. Composé d’entrepreneurs de la localité, le comité Vitalité de Lambton, emballé par ce projet rassembleur, a piloté la démarche sans relâche et à petit pas.

La démarche s’est concrétisée par un plan d’actions visant à animer et à embellir la place publique de la municipalité. De là est ensuite né le marché de Noël et d’autres activités rassembleuses au coeur du village.

Lambton devient ainsi le 11e Cœurs Villageois à recevoir son accréditation, et pourra ainsi bénéficier de la promotion et d’une visibilité par la plateforme de Tourisme Cantons de l'Est.

« Nos efforts auront porté fruit. La mobilisation de notre communauté, le travail de nos comités et le dévouement de chaque citoyen nous auront poussé à embellir notre cœur villageois », de souligner le maire de la municipalité de Lambton, Ghislain Breton.

« Notre accueil, notre histoire, nos produits locaux diversifiés, nos artistes et artisans, notre villégiature et nos sites enchanteurs, pour nommer que ceux-là, font de nous un village emblématique recherché et prisé par le tourisme », d'ajouter M. Breton.

Rappelons qu'en 2018, Lambton a investi un montant de 100 000 $ dans le cadre du programme rénovation Québec de la Société d’habitation du Québec (SHQ). Une somme supplémentaire de 100 000 $ a aussi été accordée par la SHQ.

Ce programme s’inscrit dans la démarche du réseau Cœurs Villageois. Grâce à ce dernier, cette année, 12 résidences situées dans le secteur visé, à Lambton, ont obtenu une subvention à la hauteur de 50 % pour rénover la façade extérieure et mettre en valeur les aspects architecturaux de leurs résidences.