La Fête du Vieux Pont de retour pour une 10e fois

Dans le cadre de son dixième anniversaire, la Fête au Vieux Pont veut rendre hommage au voisinage, à l’amitié et à la camaraderie. Durant cette fin de semaine, plusieurs activités permettront à la population et aux gens des environs de s’amuser et de se rassembler sur le site enchanteur et historique du pont couvert Perrault.

Le vendredi 8 juin

La fin de semaine débutera par le retour de la Tournée du patron, sous la formule d'un 5 à 7, le vendredi 8 juin, où les entreprises sont invitées à venir vivre un moment agréable dans cette activité de réseautage amicale. Smarties Circus, des chansonniers de la région, seront présents. Dès 20 h 30, deux groupes dont la réputation n’est plus à faire prendront la relève de cette soirée, le Duo Cherokee & Jessie et The Cajun Band. Ils feront vivre une soirée très vivante sous le chapiteau.

Le samedi 9 juin

Le samedi 9 juin, dans la cadre de la journée des Voisins, à compter de 13 h, les Olympiades Canac auront lieu sur le site du pont Perrault. En équipe, les personnes devront s’engager dans de drôles de séquences afin de remporter la première coupe des Olympiades du Vieux Pont. Le souper méchoui Beauce-Bœuf revient cette année : celui-ci permettra aux gens de se rassembler à 17 h, sous le chapiteau. Dès 20 h, le célèbre groupe hommage à CCR, Graveyard Train Revival, fera revivre des harmonies musicales incroyables, suivi de Flying Jones qui offrira une prestation spectaculaire où l’on revivra le meilleur du rock and blues.

Le dimanche 10 juin

La journée du dimanche 10 juin débutera sous le thème de la famille où il y aura de spectaculaires jeux gonflables, la présence de pompiers préventionnistes, des sculptures de ballons et du maquillage pour toutes les familles. L'activité est gratuite. Cette journée remplie de surprises offrira un bel après-midi aux enfants de l’école Éco-Pin et à leurs familles. Les élèves de l'école locale présenteront leur spectacle de fin d’année sur la scène du chapiteau.

Tout au long de la fin de semaine, il y aura la cantine Tom & Mitch et SOS Barmaid qui feront découvrir de nouvelles saveurs aux gens présents. Il y aura aussi un service de retour à la maison.