Nashville en Beauce 2018 : virage vert et plusieurs nouveautés

Rassemblant 350 à 400 bénévoles bon an mal an, le festival de musique et de danse country Nashville en Beauce célébrera sa 11e édition du 26 juillet au 5 août prochains. La programmation complète de cet événement culturel, qui se tiendra à Saint-Prosper, a été dévoilée ce matin, mardi le 8 mai, lors d'une conférence de presse.

Les têtes d'affiches de cette 11e édition seront Québec Issime, avec sa production « Cowboy, de Willie à Dolly », vendredi le 27 juillet, ainsi que les Beach Bums et Guylaine Tanguay, vendredi le 3 août.

Précisons que les billets pour ces spectacles sont déjà en vente au Marché Abénakis de Saint-Prosper, et qu'il est également possible de s'en procurer sur le site Internet de Nashville en Beauce.

La danse et la musique à l'honneur

La musique et la danse seront à l'honneur sur les différents sites du festival Nashville en Beauce à l'été 2018. Au chapiteau Desjardins, Sylvie Roy, de Country Dance SR, sera sur place à chaque jour pour enseigner des danses country à de nouveaux adeptes et faire danser les nombreux amateurs.

Sous le chapiteau B. Roy Transport, des artistes et des groupes tels que Reminders, Tchernof Band, Gab Beauséjour, Country Brothers et plusieurs autres se produiront pendant la durée du festival.

Nouveautés 2018

Parmi les nouveautés de la 11e édition de Nashville en Beauce se trouve notamment une conférence sur les mythes et réalités sur le cheval, une démonstration d'agilité canine, un simulateur de snowboard, ainsi que le spectacle « À soir, c'est country », qui sera présenté samedi le 4 août prochain. Cette représentation remplacera le Nashville Show, qui ne sera pas de retour cette année.

Il y aura aussi Éducazoo, avec ses variétés de bestioles, reptiles et mammifères, que les gens pourront manipuler sous la supervision des animateurs sur place. Une compétition amicale de « Cowboy extrême » ainsi qu'une journée dédiée au porc du Québec, samedi le 28 juillet, complèteront entre autres le lot de nouveautés.

Un autre virage vert

Depuis les débuts du festival, des jeunes et des parents s'affairent à ramasser des canettes et des articles recyclables sous la supervision de Guillaume Rodrigue pendant Nashville en Beauce. Il s'agit non seulement d'un moyen de financement pour des projets de voyages humanitaires, mais également d'un bon coup pour l'environnement.

Cette année, l'organisation du festival a décidé d'entreprendre un second virage vert en mettant en vente des verres réutilisables à l'effigie de l'événement. Ces derniers se vendront au coût de 2 $ et les visiteurs pourront les utiliser tout au long du festival, en plus de les garder en souvenir de leur passage en Beauce.

Les activités incontournables

Les incontournables de ces deux semaines seront entre autres la grande parade, la parade et l'exposition d'autos antiques, le tournoi de pétanque, les jeux gonflables, la parade de chevaux et les randonnées équestres pour n'en nommer que quelques-uns.

Des activités telles que la tire de poneys, le derby d'attelage, la tire de chevaux et la tire de tracteurs a gazons modifiés auront également lieu à la place Techno Pieux pendant le festival.

Pour obtenir plus d'informations au sujet du festival ainsi que découvrir la programmation complète de l'événement, il est possible de visiter le site Web de Nashville en Beauce.

Une entrevue vidéo avec la coprésidente du comité organisateur de l'événement, Suzanne Lantagne, sera d'ailleurs disponible sur notre quotidien Web dès demain, mercredi le 9 mai 2018. Restez à l'affût !