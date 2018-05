Saint-Simon-les-Mines lance la programmation de la 2e édition de ses Mardis dorés

La municipalité de Saint-Simon-les-Mines a lancé, mercredi le 2 mai dernier, la programmation de ses Mardis dorés. Il s’agit cette année de la deuxième édition d’une nouvelle série de spectacles diffusés en plein air, gratuitement, durant la période estivale.

Les artistes fouleront la scène dès le 22 mai, ainsi qu’à tous les deuxièmes mardis des mois de juin à août 2018, sous le gazébo municipal.



Le lancement des mardis dorés est prévu pour le 22 mai prochain, soirée au cours de laquelle les gens pourront danser et chanter au rythme des chansons populaires qu’interprétera le chansonnier Patrick Lachance.

Notons que cette initiative du comité consultatif des loisirs a comme objectif de diversifier l’offre culturelle de Saint-Simon-les-Mines, en plus de mettre en valeur les infrastructures récréatives existantes.

Les enfants à l'honneur



Les enfants seront à l’honneur le 12 juin prochain, dans le cadre des activités animées par Éducazoo Québec. Pour l'occasion, les gens pourront découvrir des animaux exotiques tels que des gros reptiles, des varans et des tégus.



Les festivités se poursuivront le 10 juillet avec le chansonnier Mathieu Roy, qui présentera un répertoire varié aux spectateurs.



Enfin, Jimmy le magicien débarquera à Saint-Simon-les-Mines le 14 août, avec un spectacle de magie qui saura plaire aux petits et aux grands.



Rappelons que tous les spectacles débuteront dès 19 h et qu'ils auront lieu beau temps, mauvais temps.