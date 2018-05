Théâtre : Les Deux Masques ont présenté du Michel Tremblay en Beauce

La troupe de théâtre Les Deux Masques a présenté, les 4 et 5 mai derniers, la pièce « À toi pour toujours ta Marie-Lou » de Michel Tremblay, au 124, rue des Écoliers, à Saint-Victor.

Chamboulements et émotions fortes étaient au rendez-vous dans cette création coup de poing, qui a transporté les spectateurs dans un Québec pas si lointain. Les représentations, qui débutaient à 20 h, s'adressaient à un public de 14 ans et plus.



Sous la direction de la metteure en scène Solange Paré, quatre comédiens, soit Suzanne Roy, Simon Rôche, Isabelle Lessard et Maude Baillargeon, ont transporté les Beaucerons dans un univers bouleversant au début du mois de mai.



Synopsis de la pièce



« En 1961, dans leur appartement d’un quartier ouvrier de Montréal, Marie-Louise apprend à son mari Léopold qu’elle est enceinte d’un quatrième enfant. C’est l’occasion pour eux de mesurer

l’échec de leur couple, de leur vie. Dix ans plus tard, au même endroit, se retrouvent leurs deux filles, Carmen et Manon. L’une, devenue chanteuse country, tente de convaincre sa sœur qu’elle peut s’affranchir du passé familial », tel que décrit par la troupe de théâtre.