Saint-Georges : des expositions estivales tout en couleur

La Ville de Saint-Georges invite ses citoyens à la fantaisie en venant découvrir ses sept expositions estivales au centre culturel Marie-Fitzbach du 17 mai au 19 août prochains.

Beauce Art présente… Paul Duval

Dans le cadre de son 5e Symposium international, qui se déroulera du 27 mai au 17 juin, Beauce Art: L’International de la sculpture présente les œuvres de Paul Duval, sculpteur, natif de la Beauce et sélectionné en tant qu’artiste invité d’honneur. Pour l’occasion, celui-ci expose une vingtaine de personnages réalisés en pâte de papier.

Vrai ou faux ?

Découvrez l’exposition « Vrai ou faux ? Sous la loupe de la science » produite par le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. Toucher un crapaud donne des verrues. Faire craquer ses articulations cause l’arthrite. Êtes-vous sceptique? Vous devriez... Ce n’est pas parce que vous avez lu ou entendu une information quelque part qu’elle est vraie pour autant. Exercez votre sens critique en démêlant le VRAI du FAUX. La vérité ne sautera pas aux yeux, il faut la trouver. Photos, vidéos et démonstrations viendront l’appuyer. Les sceptiques seront confondus.

Découvrez la famille Gagné

À la découverte des familles qui ont bâti notre ville et notre région, cette exposition met en lumière la famille Gagné. Que ce soit par la fondation de commerces, l’implication sociale, communautaire ou politique, les Gagné ont marqué l’histoire locale. En observant les photos et les documents d’archives, on constate l’influence que cette famille a eue sur le développement de la région.

Peintures

Dans « Hommage aux grands peintres », l’artiste Nicole Gagné a voulu marier le chef-d’œuvre à son créateur en intégrant harmonieusement le portrait de l’artiste à l’une de ses œuvres maîtresses. L’expérience se révèle osée, esthétique et inspirante. Ce projet a exigé étude, recherche, observation, analyse et adaptation pour « approcher » la technique et les couleurs utilisées. La fusion s’est opérée par le choix judicieux de certaines caractéristiques de l’œuvre et du peintre.

« Explorations » est une exposition de Louise Latulipe dans laquelle elle explore les différentes techniques de l’œuvre en relief et de la peinture acrylique : collage, transfert d’image, assemblage, encaustique, papier mâché… Cette exploration technique va de pair avec une exploration thématique : la femme, l’amitié, la solidarité, les mains, le cœur qui bat, les oiseaux, les animaux, les rivières, notre monde en couleurs.

Diane Grégoire s’adonne au dessin et à la peinture depuis sa tendre enfance de manière autodidacte. Dans le cadre de l’exposition « Fiertés rurales », l’artiste révèle son attachement à l’architecture et l’histoire du Québec. Elle se désole de voir les granges, ces trésors d’ingéniosité construits par nos aïeuls, subir les affres du temps et disparaître. Elle veut immortaliser ces cathédrales de la ruralité québécoise.

« Au² » (au carré) est une thématique plutôt audacieuse, présentée par un collectif d’Artistes et artisans de Beauce.

Enfin, le centre culturel Marie-Fitzbach sera l’hôte d’une exposition passagère intitulée « L’envol ». Réalisée par l’Association des personnes handicapées de la Chaudière, celle-ci sera présentée du 17 mai au 10 juin.

On peut découvrir ces expositions en se rendant au 3e niveau du centre culturel Marie-Fitzbach du 17 mai au 19 août.