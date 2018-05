Le Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin renouvelle la formule de son camp Maxi-Art

Le Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin renouvellera cette année la formule de son camp Maxi-Art qui, pour la septième édition, proposera non seulement des activités de création en arts visuels, mais également des ateliers d'écriture et de jeu d'acteur.

Les jeunes de 8 à 12 ans auront ainsi l'opportunité d'explorer un large éventail d'activités artistiques et de développer leurs aptitudes à travers différents médiums d'expression, tels que les contes, la poésie, l'interprétation, le théâtre, le dessin et la peinture.

L'animation pour l'été 2018 a été confiée à l'artiste multidisciplinaire Clément Côté, lequel possède plus d'une corde à son arc. Il a entre autres été sculpteur, poète, conteur, clown, auteur-compositeur-interprète et comédien.

Deux sessions seront offertes pour l'occasion, soit les 3, 4 et 5 juillet, ou encore les 10, 11 et 12 juillet prochains, de 9 h à 16 h.

Le camp Maxi-Art en soi



Le camp Maxi-Art est un concept d'immersion artistique et d'initiation à l'art qui stimule la créativité et l'imagination par l'exploration de différents matériaux, techniques et formes d'expressions.



Pendant trois jours consécutifs, les jeunes pourront développer leurs talents, leurs aptitudes et leur confiance en soi en vivant des activités animées par un artiste professionnel qui les guide dans une réelle démarche de création.

Précisons que le Camp Maxi Art est un programme éducatif soutenu par le Fonds Pierre-Mantha.

Cette activité est également rendue possible grâce au soutien financier de la MRC des Etchemins et du gouvernement du Québec en vertu de l'entente de développement culturel.