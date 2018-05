Festival d’orgue de Ste-Marie : des artistes du Québec et de l'Espagne

La 18e édition du Festival d’orgue de Sainte-Marie se tiendra lors des dimanches 3, 10 et 17 juin prochains, à l'église de la municipalité, dès 15 h. L'entrée y est gratuite.

Soucieux de mettre en valeur l'orgue Casavant de 34 jeux construit en 1916 et possédant 2 500 tuyaux, et de faire connaître les grands organistes d’ici et d’ailleurs, les organisateurs travaillent avec passion depuis toutes ces années afin de rendre l’orgue accessible au grand public.

La présentation des concerts en direct sur écran géant permettra d'ailleurs aux spectateurs d'admirer ces virtuoses des pieds et des mains en pleine action.

3 juin 2018

Le concert d’ouverture du festival mettra en vedette l'ensemble Polyphonia et des choristes des

Petits Chanteurs de Beauport, chœurs de la région de Québec sous la direction de Claude Léveillé et de Louis-Marie Desbiens, ainsi que l'organiste-titulaire des grandes orgues de l’église de Sainte-Marie, Dominique Gagnon.

Des extraits de la Messe des enfants du compositeur britannique John Rutter réuniront aussi une cinquantaine voix d’adultes et d’enfants. Des œuvres solo pour orgue de Mulet et Vierne viendront ensuite compléter ce programme.

10 juin 2018

Emmanuel Bernier, organiste de Québec, offrira un concert des plus variés avec des œuvres de Bach, Gigout, Mendelssohn et Rachmaninov.

17 juin 2018

Le festival recevra de la grande visite d’Espagne lors du 17 juin prochain, avec l’organiste Tomeu Seguí Campins, artiste spécialiste du répertoire baroque, qui effectuera sa première tournée en Amérique.

La soprano Peggy Bélanger se joindra à lui pour interpréter quelques grands classiques lors de cet après-midi.