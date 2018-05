La Corporation de conservation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines a annoncé le retour des Dimanches musicaux à l’église Saint-Paul de Cumberland Mills. Comme par le passé, les spectacles se déroulent de 11 h à midi.

La saison débutera en force le 17 juin avec le duo Capucine et Martin. La musique de ces deux violoneux-violonistes transporte les échos de leurs ancêtres. C’est un répertoire d’airs et de chansons du Québec et des maritimes qui vous sera servi avec une énergie contagieuse, teinté d’une touche classique.

Le 24 juin, l’église St-Paul sera l’hôte d’un événement privé.

Le 1er juillet, place à Robert Fournier et Carine Poulin, un duo acoustique éclectique. Quand folk, pop, blues, jazz, rock et country vibrent sur les mêmes cordes, des mélanges surprenants émergent.

Le 8 juillet, la Fresque, ensemble baroque composé d’un trio de musiciens professionnels (violon baroque, violoncelle baroque et clavecin), offrira un concert d’airs celtiques anciens (17 et 18e siècles). Un voyage historique à travers les contrées lointaines d’Écosse, d’Irlande et de Scandinavie, un concert ponctué de courtes présentations historiques qui aident le public à apprécier encore plus toute la richesse de cette grande musique.

Exceptionnellement cette année, un concert sera présenté un vendredi soir, soit le 13 juillet, de 19 h 30 à 20 h 30. Caroline Veilleux et Rock Daigle (du chœur ÉliCatRoCa) promettent un beau vendredi soir en musique avec leur concert « Des airs d’été ».

Le 15 juillet, un cocktail jazz sera présenté par Germain Ouellet à la basse, Sylvain Ouellet aux percussions, Jonathan Vachon au clavier. Pour l’occasion, Hélène Ouellet prêtera sa voix, le temps de quelques pièces.

Le 22 juillet, l’église St-Paul accueille Luce Veilleux et Mario Jacques. Simplement avec vous… pour présenter un répertoire de chansons francophones et anglophones, avec une petite touche de rétro.

Le 29 juillet, Harris Becker, Laura Lessard, James Erickson, Michael Roberts, Samantha Clarke, Emily Klonowski reviennent avec un répertoire classique varié (Bach, Hirsh, Roberts, Dowland, Williams, Ellington et Domeniconi). Une pièce inédite intitulée Kindred Spirit sera présentée à cette occasion.

Le 5 août, le duo maDame & GasTon, composé de Marcelle Houde et Gaston Rodrigue, offriront un beau voyage en chansons, menant de New York à Paris, en passant par chez nous bien sûr.

Le 12 août, Gilles Perreault, chanteur, guitariste, harmoniciste et conteur sera des nôtres pour une incursion au pays des géants. Il interprétera des airs de Félix, Vigneault, Brel, Ferrat, Moustaki, Reggianni et bien d’autres.

Le 19 août, le duo Imagine servira un apéro musical. Nul doute que Sylvie Morin et Denis Roy feront passer un agréable moment avec leur répertoire pop-folk.

Le dimanche 26 août, les chanteurs Robert Lachance, ténor, et Trycia Turcotte, alto, présenteront « Au fil du temps », un récital d’airs classiques, jazz et musique de films. Ils seront accompagnés par Marlène Maheux au piano et par Audrey Cloutier au violon.

Enfin, le 2 septembre, pour clore en beauté cette saison musicale, Denis Leblond accompagne les sopranos Émilie Baillargeon et Érica Plante dans un concert intitulé « Les âmes sœurs ». C’est un voyage musical dans la vie, les amours et les aspirations de ces deux femmes, un savant mélange d’airs classiques et quelques chants tirés de comédies musicales.

Plus de détails au www.visitecumberland.com.