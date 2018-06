Martin Matte offrira un spectacle au Centre sportif Lacroix-Dutil

Ce samedi 16 juin, à 20 h, l'humoriste Martin Matte sera de passage à Saint-Georges pour offrir son spectacle Eh la la..!. Il tentera de faire rire non pas une petite salle de spectacle, mais bien le Centre sportif Lacroix-Dutil en entier.

En octobre dernier, le diffuseur de spectacles Les Amants de la Scène avait annoncé aux Beaucerons que le célèbre humoriste québécois allait amener son sac à blagues en sol georgien. Pour sa part, c'est enjanvier 2017 que l'auteur de la série Les Beaux malaises avait annoncé qu'il s'apprêtait à prendre d'assaut les routes du Québec et ainsi lancer son troisième spectacle solo.

C'est le grand retour de Martin Matte, rien de moins, car ce dernier s'était absenté de la scène depuis sept années. L'homme de 48 ans, dont la réputation n'est plus à faire, et qui est tout aussi chaleureux et humain, provoquera des émotions fortes à son auditoire. On dit qu'il n'a rien perdu de son aspect provocateur.

Celui qui, il y a dix ans, était Condamné à l'excellence, est un observateur de la société dans laquelle il vit. Il signe encore et toujours les textes aux côtés de François Avard.

Le public se reconnaît dans les histoires que Martin Matte raconte et ce dernier est de retour afin de partager d'autres chroniques tout aussi savoureuses.

Pour obtenir plus d'informations sur ce spectacle, il est possible de communiquer avec la billetterie des Amants de la Scène au 418 228-2455 ou de consulter son site Internet. Précisons que des billets sont toujours disponibles.