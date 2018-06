Inauguration d'un jardin communautaire à Saint-Georges

Le jeudi 14 juin, la ville de Saint-Georges et l'organisme Les Jardins communautaires de Saint-Georges ont procédé à l'inauguration du jardin communautaire dans le parc des Coteaux sur la 2e Avenue. Le maire de la ville de Saint-Georges, Claude Morin, ainsi que le directeur général de la ville de Saint-Georges, Claude Poulin, étaient présents pour l'inauguration de ce projet de développement durable.

Fruit d'une demande citoyenne qui existe depuis un certain temps, c'est suite à un dépôt du comité du Cégep, qui a fourni une demande bien structurée, que la ville a finalement accepté le projet. Un peu comme dans le modèle du parc Canin, la ville a offert le terrain, les infrastructures et le matériel. Toutefois, elle ne s'engage pas à gérer les lieux. Le jardin communautaire sera opéré et entretenu par la communauté et l'organisme Les Jardins communautaires de Saint-Georges.

L'installation est composée d'un cabanon qui a été construit par les étudiants en charpenterie et ébénisterie de l'école Pozer, de 33 bacs jardinets dont trois sont surélevés pour les personnes à mobilité réduite, d'un bac à compost et de quatre sorties d'aqueduc pour arroser les jardins. Le cabanon est équipé d'un espace de travail et d'outils qui ont été donnés par la ville de Saint-Georges. La plantation d'arbres fruitiers fait aussi partie intégrante du projet.

« On est cinq citoyens de Saint-Georges qui se sont impliqués de différents milieux, donc c'est vraiment un mouvement citoyen », raconte fièrement Michel Baillargeon, membre de l'organisme Les Jardins communautaires.

Michel Baillargeon compte bien multiplier ce projet de jardin dans la ville. Ces personnes motivées par le travail de la terre et les rencontres que ce type de projet peut occasionner se sont rencontrées chaque semaine depuis plus d'un an, jusqu'à ce qu'ils arrivent à convaincre la ville au fil de plusieurs négociations.

Une des inquiétudes de la ville était le manque d'intérêt pour ce type de projet. Or, les organisateurs ont déjà 70 personnes qui ont voulu s'inscrire pour les 33 bacs disponibles. En ce qui concerne les possibilités de vol de légumes, en plus de faire confiance en la bonté des gens, les organisateurs ont eu l'idée novatrice de laisser deux bacs à la disposition de la population.

Pour plus d'information ou pour vous inscrire sur la liste d'attente, vous pouvez contacter Les jardins communautaires de Saint-Georges sur leur page Facebook.